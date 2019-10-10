Hız tutkunları Kepez’de buluşuyor

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Kepez Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Odabaşı Mahallesi’nde açtığı Kepez Drag Pisti, hafta sonu hız tutkunlarını ağırlayacak.

Kepez’de heyecan bitmek bilmiyor. Kepez Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Odabaşı Mahallesi’nde açtığı Kepez Drag Pisti, hafta sonu hız tutkunlarını bir araya getirecek. Otodrag yarışları 12 Ekim Cumartesi günü antrenman ve ısınma turlarıyla başlayacak. Hız tutkunlarını buluşturacak yarışlar 13 Ekim Pazar günü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Türkiye’nin dört bir yanından takımların katılacağı yarışlara 50 araç ile 50 pilotun katılması bekleniyor. Hız tutkunlarının buluşması noktası olan Kepez’de bu hafta sonu gerçekleştirilecek heyecan dolu Otodrag yarışlarında nefesler tutulacak.

ANTALYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:36

YATSI 19:50

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