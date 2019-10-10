Başkan Böcek Old Town Festivali’nin konuklarını ağırladı

Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan Kaleiçi Old Town Festivali’ne katılmak üzere Antalya’da bulunan ülkelerin heyetleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Böcek, “Antalya’mızın tanıtımına önemli katkılar sağlayan festivalin başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

1013 Ekim tarihleri arasında 24 ülke ve 48 şehrin katılımıyla düzenlenecek 4. Kaleiçi Old Town Festivali’ne katılmak üzere Antalya’da bulunan yabancı konuklar Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın öncülüğünde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.



Başkan böcek Antalya'yı tanıttı

Hırvatistan’ın Türkiye Büyükelçisi ve Ukrayna’nın Antalya Konsolosu’nun da yer aldığı ziyarette Başkan Muhittin Böcek, konuklarına Antalya ve turizmle ilgili bilgiler verdi. Old Town Festivali’nin düzenleneceği Kaleiçi’nin Muratpaşa’nın ve Antalya’nın en önemli değeri olduğunu vurgulayan Başkan Böcek “Şehrimizin tanıtımına, ülkeler arası kültürel alışverişe, en önemlisi de barışa ve kardeşliğe önemli katkılar sunan bu festivalin başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Kaleiçi Old Town Festivali’ne sağladığı katkılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

ANTALYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:34

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