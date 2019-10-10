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Erol Bulut: ”Beşiktaş maçında beklenmedik yenilgi aldık” Alanyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına ...

İHA

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 20 mağlup ayrıldıkları Beşiktaş maçına değinerek, "Beklenmedik yenilgi aldık. İyi oynadığımız müsabakadan 20 mağlup ayrıldık" dedi.

Erol Bulut: ”Beşiktaş maçında beklenmedik yenilgi aldık” Alanyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 20 mağlup ayrıldıkları Beşiktaş maçına değinerek, ”Beklenmedik yenilgi aldık. İyi oynadığımız müsabakadan 20 mağlup ayrıldık” dedi.
Aytemiz Alanyaspor, 3 günlük iznin ardından Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam yaptığı idmanla başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut’un yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yenileme çalışmalarıyla devam eden idmanın son bölümünde ise çift kale maç yapılarak tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Lokman Gör, Salih Uçan Juanfran, milli takımlarda yer alan Efecan Karaca ile yunan futbolcu Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis katılmadı. Turuncuyeşilliler Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

“Pozisyonları değerlendirmede son 23 haftadır eksikliğimiz var”
Teknik Direktör Erol Bulut, idman öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Deplasmanda 20’lık skorla mağlup ayrıldığı Beşiktaş maçını değerlendiren Bulut, beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. Bulut, ”İyi oynadığımız müsabakadan 20 mağlup ayrıldık. Yeterince gol pozisyonu bulduğumuz bir maçtı. Rakibimize karşı 78 kere gol pozisyonu girdik. Beşiktaş, penaltının dışında kalemizde net pozisyon bulamadı. Maçın genel gidişatına baktığımızda üstün taraf, sahada baskılı oynayan ve gol pozisyonları bulan takım bizdik. Maalesef yakaladığınız pozisyonları değerlendirmediğiniz zaman maçtan galip gelemiyorsunuz. Sivasspor maçında da aynı durumları yaşadık. Yeterince gol pozisyonuna girdik o zaman da değerlendiremedik. Pozisyonları değerlendirmede son 23 haftadır bir eksikliğimiz var. Bu milli maç arasında oturup onların değerlendirmesini yapacağız. Pazar günü hazırlık maçı var. Çalışarak orada eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Daha detaylı çalışarak geçtiğimiz haftalarda kaçırdığımız pozisyonları Rizespor maçında değerlendirmeye çalışacağız” dedi.

“Beşiktaş’ın daha baskılı oynayacağını düşündüm”
Bir gazetecinin Beşiktaş maçında ilk 6 haftada forma giyen 11’in dışında değişik bir kadroyla sahaya çıktıklarını sorması üzerine Bulut, “Planımda vardı. Hem Junior Fernandes olsun hem de Steven Coulker olsun, kendilerine maçtan önce konuşmalarımı yaptım, oynatmayacağımı söyledim.. Junior Fernandes’in oynamamasının nedeni, rakip takımın daha baskılı ve hücuma yönelik bir futbol oynayacağını düşünmem. O yüzden Yacine’i seçtim sol tarafta. Defansa da çok yardımcı olabileceğinden dolayı. Zaten o anlamda görevini çok iyi yaptı. Fakat Beşiktaş baskılı oynamadı, tam tersi biz daha baskılı oynadık. Defansta da sol ayaklı bir stoperle başlamak istedim. Topu oyunda daha sokabilen, topları yana daha iyi atabilen, baskı yediğimizde topu daha rahat kullanabilen sol ayaklı bir stoper olması gerekiyordu. O yüzden o şekilde başladım” diye konuştu.

“Juanfran’ın eksikliğini hissettik”
Sakat ve kart sınırında olan oyuncuların durumlarını hakkında da değerlendirme yapan Bulut şunları söyledi:
“Zaten son Beşiktaş maçında Juanfran’ın eksikliğini biraz hissettik ama bu demek değildi ki Baiano çok kötüydü. Hele de uzun zamandan sonra maç oynadı Baiano. O da sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncumuz. İlerleyen haftalarda Baiano ve Onur’u o pozisyonlarda daha iyi değerlendirmeye çalışacağız. Salih'in bir sakatlığı var. O da 23 gün sonra aramıza katılacak. Kartlar ve cezalar futbolun içerisinde olan durumlar. Cezalı duruma düşen olduğunda diğer futbolcu arkadaşlarımızı değerlendireceğiz.”

ANTALYA

10 Ekim 2019 Perşembe

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