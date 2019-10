Kaleiçi Old Town Festivali başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin 3 kıtadan 24 ülke 48 şehrin katılımıyla bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali, Kaleiçi’nin tarihi surları boyunca uzanan Atatürk Caddesi’nden başlayıp yaşayan antik kentin sokaklarında devam eden kortej geçişiyle başladı.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın tarihi Kaleiçi’nin hikayesini dünyayla paylaşmak için 2016’da başlattığı Kaleiçi Old Town Festivali 4’üncü yılına girdi.

Ukrayna’nın onur konuğu ülke olarak katıldığı festivale bu yıl 24 ülkeden 48 şehir yer alırken festival, artık bir gelenek haline gelen kortej geçişiyle başladı. Korteje konuk ülkelerden gelen heyetler yerel kıyafetleriyle katılırken jonglörler, tahta bacaklar ve 70’li yıllardan gelme renkli karakterleriyle sokak sanatçıları ve müzisyenler de kortejde yer aldı.



İlk kadın belediye başkanı festivalde

Kortejde tarihin bilinen ilk kadın belediye başkanı, Perge’nin Kızı Plancia Magna da Başkan Uysal’la birlikte yürüdü. Performans sanatçısı Fatma Deniz’in canlı heykel çalışması olarak yorumladığı Plancia Magna, Başkan Uysal’la birlikte vatandaşları selamladı. Uysal ve Plancia Magna, tarihi Hadrian Kapısı önünde düzenlenen törenle de tarihin ilk kadın belediye başkanı için açılan anı defterini imzaladı.

Uysal, 4’üncü yaşına giren Kaleiçi Old Town Festivali’ne gösterilen ilginin bu festivalin on yıllar, yüz yıllar boyunca devam edeceğini gösterdiğini söyledi.



“Beraberliğe imza atıyoruz”

Uysal, “Kaleiçi’nde yürürken karşılaştığımız yapıları bir düşünün; o yapılara tuğla koyan, briket koyan herkese, binlerce yıldır kimlerse hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnsanlık tarihi boyunca kimler estetik ve kültür hayatına, mutluluğa katkı sağladıysa hepsine teşekkür ediyoruz. Bu yıl 48 şehirle ortak duygularımızı festivalimizde paylaşıyoruz. Burada Antalya’dan, Muratpaşa’dan bütün dünya anlam ifade edecek olan bir beraberliğe imza atıyoruz. Yaşanan şeyler ne olursa olsun estetikten, kültürden, derinlikten uzaklaştıkça insanlık mutsuz olacaktır. Buna inanıyoruz. Dünya için, insanlık için Şair Nazım Hikmet’in dediği ‘Bir ağaç gibi tek ve bir orman gibi kardeşçesine’ yaşama idealini takip ediyoruz”



Kaleiçi Old Town Festivali, konuşmaların ardından KamyanetsPodilsky Folk Dance Ensemble’in sahne aldığı Ukrayna Gecesi’yle devam ederken, festivalin ilk gecesinde elektronik ve pop müzik türüne kattıkları 'etnik' öğelerle bilinen Ukraynalı grup Kazka sahne aldı.



