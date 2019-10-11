'2020 turizmi, 2019 kadar iyi olacak'

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "2020 ile ilgili şu ana kadar rezervasyon akışları çok iyi. İngiltere'de yaşanan büyük kriz atlatıldı denilebilir. Sadece otelcilerin alacaklarının durumu belirsiz. Onun dışında pazarın yeni aktörleriyle birlikte 2020, 2019 kadar iyi bir yıl olacak diye düşünüyorum" dedi.

ANTALYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:35

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.