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Antalya Kongre Bürosu Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi Davut Çetin: “Nest Kongre ve Fuar Merkezi ...

İHA

Antalya Kongre Bürosu Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan ATSO ve Antalya Kongre Bürosu Başkanı Davut Çetin, Antalya'ya yeni açılan Nest Kongre ve Fuar Merkezi'nin kent için büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekti. Çetin, "Antalya'nın kongre ve fuar turizminde müthiş bir potansiyeli var. Nest gibi nitelikli merkezlerle bu potansiyelin ülkemize ve kentimize katma değer olarak döneceğine inanıyorum" dedi.

Antalya Kongre Bürosu Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi Davut Çetin: “Nest Kongre ve Fuar Merkezi kent için büyük bir kazanım”

Antalya Kongre Bürosu Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan ATSO ve Antalya Kongre Bürosu Başkanı Davut Çetin, Antalya’ya yeni açılan Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nin kent için büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekti. Çetin, “Antalya’nın kongre ve fuar turizminde müthiş bir potansiyeli var. Nest gibi nitelikli merkezlerle bu potansiyelin ülkemize ve kentimize katma değer olarak döneceğine inanıyorum” dedi.
Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) çatısı altında ATSO himayesinde yer alan Antalya Kongre Bürosu’nun Yönetim Kurulu Toplantısı, Cornelia Diamond bünyesinde açılan ve Ekim ayı içerisinde hizmete giren Türkiye’nin en büyük kolonsuz toplantı salonu Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya, bu yıl Antalya destinasyonunun ikinci kez temsil edileceği 2224 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek Ace of MICE Fuarı’nın kurucusu Volkan Ataman, ATSO ve Antalya Kongre Bürosu Başkanı Davut Çetin, ATAV Başkanı ve Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, Antalya Kongre Bürosu Yönetim Kurulu Üyeleri ve fuara Antalya çatısı altında katılacak olan otellerin ve fuar merkezinin satış ve pazarlama müdürleri katıldı.

"Antalya'nın kongre turizminde müthiş potansiyeli var"
Antalya Kongre Bürosu Başkanı Davut Çetin, yeni açılan Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nin Antalya için büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi. Başkan Çetin, “Antalya’nın kongre ve fuar turizminde müthiş bir potansiyeli var. Nest gibi nitelikli merkezlerle bu potansiyelin ülkemize ve kentimize katma değer olarak döneceğine inanıyorum. Antalya’da böyle bir yer yok, bölgeyi çok geliştireceğine eminim. Belek bölgesi kış mevsiminde kapanmıyor, bunu iyi anlatmak lazım. Buranın çalışmaya başlaması direkt uçuşların artmasına da katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“Koltuk kapasitesi 200 bini geçti”
Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nin açılmasıyla, Antalya’nın büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğine dikkat çekti.

Gül Ege, şöyle devam etti:
“Kentimizde olduğu için bir kez daha gurur duydum. Birçok kongre ve fuar merkezini gezip görüyoruz, Türkiye’de olmadığı gibi dünyada da sayılı merkezlerin içerisinde yer alıyor. Nest’in adı gibi MICE sektörünün Türkiye’deki yuvası olacağına inanıyorum, kentimize eklenmesiyle Antalya’daki uluslararası nitelikteki kongrelere ev sahipliği yapabilecek koltuk kapasitesi 200 bini geçti. Kentimizin potansiyelini, kongre ve turizm fuarlarında anlatmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl 300 metrekarelik stantla İstanbul’da gerçekleşen Ace of MICE Fuarı’nda Antalya destinasyonunu ilk kez temsil ettik.İstanbul’da var olmamız gerekiyor, oradan Antalya sadece deniz kum güneş turizmi yapıyormuş gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi.
Antalya Kongre Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya ise, “Ülkemizde kongre turizminin önemini kavrayan kurumlardan biriyiz. Antalya adına bu adımı attık, gururluyuz. Hepimizin desteğiyle Antalya’yı yücelten bir tesis olsun” şeklinde konuştu.
Toplantı için İstanbul’dan gelen Ace of MICE Kurucusu ve Turizm Medya grubu Başkanı Volkan Ataman da Ekim ayında kapılarını açan Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nin Antalya destinasyonunu kaldıracağını ifade etti.
Volkan Ataman, bu yıl 7’ncisi gerçekleşecek Ace of MICE Fuarı hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve fuar programını paylaştı. Ataman, ayrıca fuar kapsamında ilk kez düzenlenecek olan İstanbul MICE Zirvesi’nin seneye Antalya için yapılacağını açıkladı.

ANTALYA

11 Ekim 2019 Cuma

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