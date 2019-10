Antalya Film Forum’a 10 yeni proje

Bu yıl Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde yapılacak Antalya Film Forum’un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kategorisinde yarışacak projeleri belli oldu. Ön jüri, 97 proje arasından 10 filmi seçti. Emine Emel Balcı’nın “Buradayım, İyiyim”, Ferit Karol’un “Kumbara”, İnan Temelkuran’ın “95 Yazı”, Kenan Kavut’un “Papaz Büyüsü”, Mehmet Emin Timur’un “Cemal”, Murat Düzgünoğlu’nun “Köpekle Kurt Arasında”, Nazlı Eda Noyan’ın “Kız Kardeşlerin Masalı”, Pınar Yorgancıoğlu’nun “Karanlıkta Islık Çalanlar”, Ramin Matin’in “Buhar” ve Ümran Safter’in “Son Celse” adlı projeleri, 2830 Ekim tarihleri arasında jüri karşısına çıkacak ve toplam 90 bin TL para ödülü için yarışacak.



Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bağımsız yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan fon ve network platformu Antalya Film Forum’un son kategorisinin adayları bugün açıklandı.



100’e yakın proje başvurdu

Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlere açık olan ve proje aşamasındaki kurmaca, canlandırma ve deneysel film projelerinin yarışacağı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’na bu yıl 97 proje başvurdu.

Yapımcı kimliğinin yanı sıra 20 yıldır İsrail Film Fonu'nun direktörlüğünü yürüten Katriel Schory, uzun yıllardır Almanya’daki MDM Film Fonu'nun yöneticisi olan senarist ve senaryo danışmanı Manfred Schmidt ve Türkiye’den yönetmen, senarist, yapımcı Şebnem Vitrinel ile senarist ve senaryo editörü Derya Yanmış’tan oluşan ön jüri, başvurular arasından şu 10 projeyi seçti:

“Emine Emel Balcı’nın “Buradayım, İyiyim”, Ferit Karol’un “Kumbara”, İnan Temelkuran’ın “95 Yazı”, Kenan Kavut’un “Papaz Büyüsü”, Mehmet Emin Timur’un “Cemal”, Murat Düzgünoğlu’nun “Köpekle Kurt Arasında”, Nazlı Eda Noyan’ın “Kız Kardeşlerin Masalı”, Pınar Yorgancıoğlu’nun “Karanlıkta Islık Çalanlar”, Ramin Matin’in “Buhar” ve Ümran Safter’in “Son Celse”.



Yapımcılara Cannes’da network imkanı

2830 Ekim tarihlerinde, ana jüriye sunulacak olan projelerden 3’ü toplam 90 bin TL para ödülü kazanırken, 1 proje de Color Up Renk Düzenleme Ödülü’nü alacak. , Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda yarışan 1 filmin yapımcısına da Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Producer's Network etkinliğine davet hakkı verilecek.



Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress ve Sümer Tilmaç Antalya Destek Fonu kategorilerinde de projelerin yarışacağı Antalya Film Forum, 2830 Ekim tarihlerinde 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleşecek. Bu yıl 6.sı yapılan Antalya Film Forum’da toplam 530 bin TL para ödülünün yanı sıra, yan ödül desteği de sunulacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu ve sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.



ANTALYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:35

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.