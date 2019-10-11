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Old Town şehirlerinden ortak deklarasyon: ‘Kimliksiz kentlere hayır”

İHA

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal'ın öncülüğünde düzenlenen Old Town Forum2019'da buluşan ve Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip 24 ülkeden 48 şehir, ortak yayımladıkları deklarasyonda kentlerin estetikten, anlamdan, ruhtan, kendi tarih ve hafızasından yoksun olmasını ve kimliksiz hale dönüşmesini asla kabul etmeyeceklerini ilan etti.

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal’ın öncülüğünde düzenlenen Old Town Forum2019’da buluşan ve Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip 24 ülkeden 48 şehir, ortak yayımladıkları deklarasyonda kentlerin estetikten, anlamdan, ruhtan, kendi tarih ve hafızasından yoksun olmasını ve kimliksiz hale dönüşmesini asla kabul etmeyeceklerini ilan etti.
Antalya’da, milattan önce 4’üncü yüzyıldan bugüne farklı kültürlere ev sahipliği yapmış tarihi Kaleiçi’nin de bulunduğu Muratpaşa Belediyesi, Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde Old Town Forum2019’u topladı. Muratpaşa Belediye Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen foruma 3 kıta 24 ülkeden 48 şehir katıldı. İki oturum halinde gerçekleşen forumun sabah oturumu ev sahibi Başkan Uysal’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Fastfood hayatlar
Başkan Uysal, forumla eş zamanlı olarak Kaleiçi Old Town Festivali’ni de düzenlendiklerini belirterek 4 yaşına giren festivalinin şehirlerin, ülkelerin ve insanlığın geleceği için bir fikir etrafında buluşma istencinin bir sonucu olduğunu söyledi. Antalya ve yaklaşık 200 kilometrelik hinterlandında 400 antik şehrin bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:
“İnanılmaz bir rakam. Bütün bu şehirlerin hikayeleri var. Yaşanmış müthiş aşklar var, savaşlar var. Olağanüstü yapılar var. Eminim ki, sizlerin ülkelerinizde, kentlerinde de benzer özellikler var ama hele hele günlük yaşamın çok hızlandığı, hayatın fastfood yaşandığı günümüz dünyasında, kimse itiraf etmiyor ama giderek önemsizleşiyor. Bu benim sübjektif görüşüm. Bunu insanlık için doğru yol görmüyorum.”

İnsanlık mirası
Kentlerin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin geçmişin bütün güzel diğer değerleriyle beraber insanlık mirası olduğunu ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğin altını çizen Başkan Uysal, “O yüzden yaşayan antik kentlerin varlığı, korunması, yaşanması, antik kentlerinin hikayelerinin biliniyor olması çok değerli ve önemli. O hikayeler üzerinden geleceğe dönük yeni hikayeler kurgulamamız, çocuklarımızın bunu kavraması çok değerli” diye konuştu.

Farklı ülkeler aynı sorunlar
Kaleiçi Old Town Festivali’nin özüne yaşayan antik kentlerini korunması fikrini yerleştirilmesi nedenin de bu olduğunu belirten Başkan Uysal, “Ülkeler, kültürler farklı ama sorunların farklı olmadığını görüyoruz. Çünkü insanlar birbirine benziyor çünkü çok daha sistematik bu konuyu çözmüş ortak alan yönetimi üretebilmiş ülkeler var ama birçok kent maalesef bu sistemi kurabilmiş değil” diye konuştu. Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti: “Bütçe sorunları yaşıyoruz, koruma sorunları yaşıyoruz. Koruma maliyeti ve niteliğine bağlı olarak restorasyon kalitesi, yetki karmaşası yaşıyoruz. Bir kentle ilgili 10 kurum yetkili olabiliyor. Yöneticiler bir miktar daha kafa yorduğunda, toplum bu konuda duyarlı hale geldiğinde bütün ülkeler, daha derli toplu, verimli, nitelikli, yetkilerin doğru paylaştığı kentlere sahip olabilecekler. Burada yapacağımız bir başka şey buradaki duyarlılığı arttırmak olabilir. Çözümler aşağı yukarı net, özerk ve sistematik bütçe kullanımı, idari yetki kullanım hakkı, bütün antik kentlerle akreditasyon, bir insanlık kültür mirası bilincinin oluşumu, gelişimi, yaygınlaşması. Bütün bunlar gelecekte, zinde yönetilen, iyi korunan ve paylaşılan kentler ortaya çıkabilecek. Çünkü bu kentler hepimizin, insanlığın.”

Deklarasyon kabul edildi
Başkan Uysal, bu çerçevede hazırlanan bir deklarasyonu da forumda tartışmaya açtı. Katılımcı şehirle sunulan metinde, yaşayan old townların bütçe sorunlarının aşılmasından, finansal kaynaklar ve yatırımlar konusunda işbirliği olanaklarının geliştirilmesine ve SİT alanları içindeki kamulaştırma sorunlarının çözümüne kadar birçok konu yer aldı. Deklarasyonda ‘kentlerin estetikten, anlamdan, ruhtan, kendi tarih ve hafızasından yoksun olmasını, kimliksiz hale dönüşmesini’ asla kabul edilmeyeceği; insan odaklı proje, bilgi odaklı tasarım gibi ilkelere de sıkı sıkıya sahip çıkılacağı da belirtilirken metin bu noktada imzacı ülkelerinin kararlılığını ifade etmesiyle bitirildi.
Yapılan tartışmaların ardından, aynı zamanda, yaşayan antik kentlere sahip şehirler arasında üst birliğe dönüşme potansiyeli taşıyan deklarasyon, Old Town Forum2019’da kabul edildi. Deklarasyon metninin kabulünün ardından katılımcı şehirler, büyük boyutlarda hazırlanan metni tek tek imzaladı.

Ortak yayın
Forumda ayrıca ilk sayısı Muratpaşa Belediyesi’nce hazırlanan ve yaşayan antik kentlere sahip kentlerin fikir platformu olarak işlev görecek derginin 6 ay süreyle yayımlanması da kabul edildi. Öneriler doğrultusunda bir web sitesi kurulması da kararlaştırılırken Muratpaşa Belediyesi de dergi ve internet sitesinin sekretaryası için görevlendirildi.

ANTALYA

11 Ekim 2019 Cuma

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