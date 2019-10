Muratpaşa ve Grada Belediyesi arasında iyi niyet protokolü imzalandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, pazar günü sona erecek Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında Antalya’da bulunan İtalya’nın Gradara Belediyesi’yle ‘kardeş kent iyi niyet protokolü’ imzaladı.



Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali devam ediyor. Bu yıl festival 24 ülkeden 48 şehrin katılımıyla gerçekleştirilirken ikinci kez Kaleiçi Old Town Festivali’ne gelen İtalya’nın Grada Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi arasında ‘kardeş kent iyi niyet protokolü’ imzalandı.



"Son derece önemli bir adım"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi’nin katılımıyla gerçekleşen tören Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Her iki ülkenin Milli Marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Gradara Belediye Başkanı Gasperi, Muratpaşa’da olmaktan son derece memnun olduğunu söyledi. Kaleiçi Old Town Festivali’ni “Muhteşem” olarak değerlendiren ve bu yıl kalabalık bir grupla Antalya’da olduklarını dile getiren Gasperi, şunları söyledi:

“Belediye Başkanı Ümit Uysal’a yaptıkları ve yapacak oldukları dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Biz politikacıların şehirlerimiz arasındaki ağları geliştirmek gibi bir sorumluluğu var. Bugün imzalayacağımız iyi niyet protokolü çocuklarımız ve kentlerimiz için oluşturduğumuz barış ortamı için son derece önemli bir adım. Başkana bir kez daha teşekkür ederken kendisini de dediği gibi burada kendimizi evimizde hissediyoruz.”



Uysal ise Grada kentiyle tanışmasının kişisel hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Geçen yıl düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali’yle başlayan bu tanışıklığın ilk anından itibaren çok güçlü bir ilişkinin geliştiğini belirten Başkan Uysal, “Bu bizim için büyük bir şanstı. Gradara’yı tüm kalbimizle sevdik” dedi.



Konuşmaların ardından her iki belediye başkanı, iyi niyet protokolünü imza altına aldı.

