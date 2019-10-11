Alanya'da Mehmetçiğe mehterli destek

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Antalya’nın Alanya ilçesinde Mehter Takımı, Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nda görevli Mehmetçiğe söyledikleri marşlarla destek verdi. Mehter Takımı’nın konserine halkın yanı sıra yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Alanya Belediyesi Mehter Takımı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na destek için konser düzenledi. Hükümet Meydanı’nda ‘Mehter Marşı’, ‘Genç Osman’, ‘Hücum Marşı’ gibi birçok eserin seslendirildiği konseri çok sayıda yerli halk ve yabancı turistler ilgiyle dinledi. Vatandaşlar hep bir ağızdan seslendirilen eserlere eşlik ederken, bazı turistler ise cep telefonuyla konseri kaydetti. Yaklaşık 3 saat süren Mehmetçiğe destek konserinde duygusal anlar da yaşandı.

ANTALYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:35

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