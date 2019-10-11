Yaşlı adam yalnız yaşadığı dükkanında ölü bulundu

ANTALYA´da kısa bir süre önce eşinden ayrı yaşamaya başlayan Mahmut Kösegil (73) kaldığı dükkanda ölü bulundu. Tütün satarak geçimini sağlayan Kösegil´in cesedini dükkandan çıkmadığını fark eden ve merak ederek gelen müşterileri buldu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2674 Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın altında bulunan dükkânda meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Mahmut Kösegil, bir süredir apartman altında bulunan dükkânda yaşamını sürdürüyordu. Kösegil´in bu sabah saatlerinde dükkândan çıkmadığını fark eden tütün sattığı müşterileri, dükkâna girdiklerinde Kösegil´in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine ve polise haber verildi. 112 Acil Servis ekipleri, Kösegil´in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kösegil´in cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
ANTALYA
11 Ekim 2019 Cuma
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