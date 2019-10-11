Tütün satmaya gelmeyince arkadaşları tarafından ölü bulundu

Antalya’da tütün satarak yaşamını sürdüren yaşlı adam, tütün satmak için her gün gittiği kıraathane gelmeyince arkadaşları tarafından boş dükkanda ölü olarak bulundu.

Olay, saat 16.00’da Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi 2679 sokak üzerinde bir apartmanın zemin katındaki boş dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tütün satarak yaşamını sürdüren ve genelde kıraathane giderek buradaki arkadaşlarıyla gününü geçiren 3 çocuk babası emekli Mahmut Kösegil’den (73) haber alamayan arkadaşları, Kösegil’i sokak sokak aramaya başladı. Çevredekilere sorarak yaşlı adamın adresine kaldığı dükkana ulaşan arkadaşları, aralık bırakılan kapıdan içeriye bakınca Kösegil’in yerde hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yakınlarına haber vermesinin ardından olay yerine Kösegil’in erkek ve kız kardeşleri geldi.

Yaklaşık bir hafta önce motosiklet çarptığı belirtilen Kösegil’in cansız bedeni, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:35

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