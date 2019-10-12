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Sanat Kaleiçi sokaklarında 4’üncü Kaleiçi Old Town Festivali birbirinden renkli sanatsal ...

İHA

Muratpaşa Belediyesince düzenlenen 4’üncü Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında, Kaleiçi'nin dar sokaklarındaki sanatsal çalışmalar büyük ilgi gördü.
Antalya’da milattan önce 4’üncü yüzyıldan bugüne üstünde hayat bulan her medeniyetin izlerini bugüne taşıyan antik kent Kaleiçi’nin tek festivali, Muratapa Belediyesi Kaleiçi Old Town Festivali devam ediyor. Perşembe günü geleneksel kortej geçişiyle başlayan ve pazar günü sona erecek festivalle Kaleiçi’nin sokaklarında, meydanlarında, tarihi konaklarında resimden fotoğrafa, birbirinden farklı enstalasyon ve deneysel sanat çalışmalarıyla etkinlikler sürüyor.
Canlanan tablo
Kaleiçi’nin eski Balık Pazarı Meydanı’nda, anahtar kelimeleri “Mitoloji, Sanat ve Beden” olarak seçilen canlı resim çalışması başta antik kenti ziyaret edenler olmak üzere Kaleiçi sakinlerinin de büyük dikkatini çekti. Tabloyla aynı renklere bürünen bir performans sanatçısının yavaş hareketleri, izleyenlerinin beğenisini kazanan görüntüler ortaya çıkarırken, meydanın ilerisinde Hesapçı Sokak’ta begonvilleri boyayan canlı heykel de Kaleiçi ziyaretçilerini şaşırtmayı başardı.
Erol Evgin sürprizi
Festivalde küratörlüğünü Dr. Ebru Nalan Sülün’ün yaptığı açık hava sanat alanı çalışması da oldukça dikkat çekti.
“Birlikte Kapıların İzinde” başlığıyla gerçekleştirilen çalışmada disiplinler arası bir sanatçı ekibi kamusal alanda interaktif çalışmalar gerçekleştiriyor. Sokağın ruhunu ortaya çıkarma ve kamusal alanı sanat ile harekete geçirmeyi hedefleyen çalışmalara kayıtsız kalamayan isimlerden biri de sanatçı Erol Evgin oldu. Antalya’da bulunan sanatçı, Kaleiçi’ni gezerken karşılaştığı çalışmalar hakkında küratör Sülün’den bilgi aldı.
Diğer yandan, resim çalışmalarını 2016 yılında vefat edene kadar Kaleiçi Kandiller Sokak’ta sürdüren çağdaş Türk resminin usta isimlerinden Muhittin Selamet anısına bir çalıştay da festival kapsamında gerçekleştiriliyor. “Hayat seninle güzeldi Muhittin Selamet” başlığını taşıyan ve Doç. Dr. Terlan Mehtiyeva Azizzade'nin koordinatörlüğü Casa Sur’un ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD) üyesi resim, enstalasyon dallarında sanatçılar katılıyor.
Deniz kızı
Farklı dallardaki sanat çalışmalarını yanı sıra sokak sanatçılarının Kaleiçi Old Town Festivali’nde sergiledikleri performanslar da dikkat çekiyor. Karaalioğlu Parkı’nın girişine kurulan akvaryumda gerçekleştirilen su balesi ve denizkızı performansları dikkat çekti.

ANTALYA

12 Ekim 2019 Cumartesi

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