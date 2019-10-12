Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesinin 128 kilometre açığında saat 10.45'teki depremin 26.09 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.



ANTALYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:33

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.