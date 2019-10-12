BADEP'de yeni dönem başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BADEP'de yeni dönem başladı

İHA

Muratpaşa Belediyesi'nin, 311 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik uyguladığı, 'Baba Destek Programı'nda (BADEP) yeni dönem başladı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) birlikte yürütülen program bu dönem belediyenin 5 kreşinde birden uygulanacak.

BADEP'de yeni dönem başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin, 311 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik uyguladığı, ‘Baba Destek Programı’nda (BADEP) yeni dönem başladı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) birlikte yürütülen program bu dönem belediyenin 5 kreşinde birden uygulanacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin 20172018 eğitim döneminde ‘İlk iş babalık’ sloganıyla başladığı BADEP’te 3’üncü dönem başladı. Babaların çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için geliştirilen bilimsel temelli bir eğitim programı olan BADEP’le babaların, çocuklarının gelişimiyle ilgili bilgi düzeylerini arttırılması, iletişim becerileri kazanmaları hedeflenirken program bu yıl belediyenin 5 kreşinde birden uygulanacak.

Merkez Şube, Türkan Saylan, Dutlubahçe, Konuksever ve Münir Özkul şubelerinde 36 yaş dönemi çocuk sahibi olan babalara yönelik program 13 hafta sürecek. Babalar, eğitimleri aynı zamanda çocuklarının devam ettiği kreşlerde alacak. Bu çerçevede Münir Özkul şubesinde yeni dönemin ilk öğrenci babalarıyla bir tanışma toplantısı gerçekleştirilirken programın 1520 kişilik gruplar halinde yürütüleceği belirtildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da BADEP programına bu yıl katılacak babaları şimdiden kutlarken, babaçocuk ilişkisinin yönetişimi ve karşılıklı eğitimi içeren çok değerli bir ilişki olduğunu söyledi. İki evlat sahibi olarak çocuklarından çok şey öğrendiğini belirten Başkan Uysal, “Daha özgür, daha demokratik; sevecen, kutuplaşmayan, ayrışmayan, bütünleşen, empati yapan; anlamaya ve sevmeye çalışan, adalet duygusu ve vicdanıyla ülkemizi, şehrimizi düşünen insanlar yetiştirmemiz için babalar olarak kendimizi çok işi konumlandırmalıyız” diye konuştu.

ANTALYA

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:33
  • YATSI 19:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Finlandiyalı voleybolcular, sahilde temizlik yaptı
YEREL HABERLER Finlandiyalı voleybolcular, sahilde temizlik yaptı
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Kaş'ta 'Kapya Biber Festivali'nin ilki düzenlendi
YEREL HABERLER Kaş'ta 'Kapya Biber Festivali'nin ilki düzenlendi
Turizmciler: Konu ülke bekasıysa işimiz ikinci planda
YEREL HABERLER Turizmciler: Konu ülke bekasıysa işimiz ikinci planda
Sanat Kaleiçi sokaklarında 4’üncü Kaleiçi Old Town Festivali birbirinden renkli sanatsal etkinliklerle devam etti
YEREL HABERLER Sanat Kaleiçi sokaklarında 4’üncü Kaleiçi Old Town ...
Sahilde yamaç paraşütü antrenmanı
YEREL HABERLER Sahilde yamaç paraşütü antrenmanı
Elma bahçelerinde hasat
YEREL HABERLER Elma bahçelerinde hasat
Yolun karşısına geçmeye çalışırken üç aracın çarptığı yaşlı adam, öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışırken üç aracın çarptığı ...
Tütün satmaya gelmeyince arkadaşları tarafından ölü bulundu
YEREL HABERLER Tütün satmaya gelmeyince arkadaşları tarafından ölü ...
Yaşlı adam yalnız yaşadığı dükkanında ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam yalnız yaşadığı dükkanında ölü bulundu
Antalyaspor'un futbolcusu Drole'un ayağı kırıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor'un futbolcusu Drole'un ayağı kırıldı
Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör ...
Antalya'da Barış Pınarı Harekatı paylaşımına 1 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da Barış Pınarı Harekatı paylaşımına 1 ...
Vali Hasan Şıldak’tan ortaokula ziyaret
YEREL HABERLER Vali Hasan Şıldak’tan ortaokula ziyaret
Antalya Kitap Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı
YEREL HABERLER Antalya Kitap Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı
Kaymakam Kurdoğlu’ndan Serik Gülsün Süleyman Süral MYO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Kurdoğlu’ndan Serik Gülsün Süleyman Süral ...
Alanya'da Mehmetçiğe mehterli destek
YEREL HABERLER Alanya'da Mehmetçiğe mehterli destek
Antalya kitap fuarına koştu Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Antalya Kitap Fuarı'na ilk günden vatandaşlar büyük ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Antalya kitap fuarına koştu Antalya Büyükşehir ...
Toplum Ruh Sağlığı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Toplum Ruh Sağlığı hakkında bilgilendirme toplantısı ...
İlaç ve tıbbi malzeme sektörü bilgilendirildi
YEREL HABERLER İlaç ve tıbbi malzeme sektörü bilgilendirildi
Esen, “Emekli Kahvemiz hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Esen, “Emekli Kahvemiz hayırlı olsun”
TÖMER’den uluslararası öğrencilere tanışma programı
YEREL HABERLER TÖMER’den uluslararası öğrencilere tanışma programı
Muratpaşa ve Grada Belediyesi arasında iyi niyet protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Muratpaşa ve Grada Belediyesi arasında iyi niyet ...
Old Town şehirlerinden ortak deklarasyon: ‘Kimliksiz kentlere hayır”
YEREL HABERLER Old Town şehirlerinden ortak deklarasyon: ‘Kimliksiz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X