Finlandiyalı voleybolcular, sahilde temizlik yaptı

ANTALYA'da kamp yapan Finlandiya plaj voleybolu takımı sporcuları, antrenman yaptıkları Kundu sahilinde çevre temizliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, çevre kirliliğini önlemeye yönelik uygulamalı etkinliklerine, Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesinde kamp yapan Finlandiyalı sporcular destek verdi. Finlandiya plaj voleybolu takımı sporcuları, Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Lara Tesisleri'nde oluşturulan alanda antrenman yaptı. Burada yemek yiyen sporcular daha sonra sahilde çevre temizliği yaparak kendi dillerinde doğa ve çevre içerikli şarkılar söyledi.

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ'

Sporcular adına konuşan Anna Toljamo, "Plaj voleybolu dünyada popüler bir spor. Bunu geliştirmek, bu sporu yapacak alanları keşfetmek için buradayız. Birçok farklı ülkede kamp yapıyoruz ancak Türkiye gerçekten çok sevdiğimiz bir ülke. Antalya ve Alanya plaj voleybolu için son derece uygun bir bölge, geniş plajlara sahip. Misafirperverliği, doğası ve mavi bayraklı plajları ile Antalya gerçekten çok güzel. Bu güzelliği korumak adına biz de sahilde kullandığımız alanda temizlik yaptık. Bizleri burada ağırlayan Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" dedi.



ANTALYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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