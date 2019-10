Rıza Perçin: “PR gücümüzü yükselttik”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) Kaş Batı Antalya Bölge Temsil Kurulunun açılışında konuşan TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, karşılıklı bölge gezileri ile üyeleri farklı destinasyonlar ile tanıştırdıklarını belirtti. Perçin, “PR gücümüzü yükselttik ve TÜRSAB Batı Antalya’nın sesini her yerde duyurduk” dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Bilir ve Nezih Hacıalioğlu ile birlikte, Batı Antalya BTK Başkanı Rıza Perçin’in ev sahipliğinde önce Kaş’taki acentalar sonrasında da Kemer’li acenteler ile bir araya geldi. Kaş’ta Batı Antalya Bölge Temsil Kurulunun yeni hizmet binasının açılışına katılan Bağlıkaya, yeni ofisten yürütülecek tüm faaliyetler için Batı Antalya BTK Başkanı Rıza Perçin ve ekibine başarılar diledi ve ülke turizmi için de olumlu temennilerde bulundu.



“TÜRSAB Batı Antalya’nın sesini her yerde duyurduk”

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, görev sürelerince çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti. Perçin, “Bu süreçte Kaş Merkez ofisimiz ile Kemer Temsil kurulu ofisimiz hayata geçti. Yüzlerce denetim yaptık. Bölgede birliğimizin tanınırlığı adına üyelerimiz ile sık sık bir aya gelerek çok sayıda aktivite düzenledik. Sosyalleşme programlarımızın yanı sıra tüm etkinlik ve resmi programlarda TÜRSAB’ı en iyi şekilde temsil ettik. Kanunsal bildirimleri anında üyelerimiz ile paylaştık. Karşılıklı bölge gezileri ile üyelerimizi farklı destinasyonlar ile tanıştırdık. PR gücümüzü yükselttik ve TÜRSAB Batı Antalya’nın sesini her yerde duyurduk” dedi.

