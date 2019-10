Bakan Selçuk: 2 yılda 16 bin çocuk işçiye ulaştık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocuk işçiliğinin yüzde 3'ün altına düştüğünü belirterek, "Çocukların sokakta çalıştırılmalarına yönelik doğrudan müdahale ediyoruz. 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki bir otelde, çevre, kadın, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik konularda geniş katılımlı Ortak Paylaşım Forumu düzenledi. Foruma Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı. Moderatör Didem Arslan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, forumda konuşulan 5 başlığı birbirinden ayrı düşünmediklerini söyledi. Sosyal diyaloga önem verdiklerini belirten Selçuk, sendikalaşma oranının istedikleri seviyede olmasa da geçen 17 yılda arttığını kaydetti. Bakan Selçuk, önümüzdeki günlerde sendikalarla belirli konularda özel odak grupları oluşturacaklarını vurguladı.

KADINLAR KOTALARI DOLDURMAK İÇİN ÇALIŞTIRILMASIN

Kadınların toplumun yüzde 50'sini oluşturduğunu belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların resim olmadığını söyledi. Bakan Selçuk, "Biz kadınlar hak ettiğimiz ölçüde belirli noktalarda var olmak istiyoruz. Belirli kotaları doldurmak için kullanılmak istemiyoruz. Kadın her daim çalışıyor. Kadınlar, erkeklere göre daha fazla performans sergileyerek, erkeklerle aynı pozisyona geliyor. Kadına şiddetle ilgili sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Şiddet, kimden ve nereden gelirse karşıyız. Her gün birçok olaya müdahale ediyoruz. Sosyal medyanın adaletine çok önem vermemek gerekiyor. Olayın içine girdiğimizde farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Videoların paylaşılmaması gerekiyor. Birçok davaya müdahil oluyoruz" dedi.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ YÜZDE 3'ÜN ALTINDA

Bakan Selçuk, çocuk işçiliğinin ülkenin kanayan yaralarından biri olduğunu, ancak bahsedilen oranlarda olmadığını söyledi. Selçuk, "Göstergeler, çocuk işçiliğinin yüzde 3'ün altına düştüğünü gösteriyor. Çocukların sokakta çalıştırılmalarına yönelik doğrudan müdahale ediyoruz. 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık. Çocuk işçiliğine yönelik mücadeleyi, illerde valilerin eşleri yürütülüyor" diye konuştu.

Son 17 yılda engelli hakları konusunda önemli gelişmeler yaşadıklarını belirten Bakan Selçuk, kamuda engelli istihdamının 10 kat arttığını aktardı. Yaşlanan nüfusun geleceğini planlamak gerektiğine dikkati çeken Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı bakım konusunda ileri düzeyde olan Japonya ile görüşmeler yaptıklarını anlattı.

TİSK 2 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise ülke ekonomisine 200 milyar liralık katkı sağladıklarını söyledi. 2 milyon kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Akkol, bu forumla hayata geçecek icraatları konuşmak istediklerini aktardı.

GÜZEL YASALARIMIZ VAR AMA UYGULAMADA SIKINTI VAR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Türkiye'de toplu iş sözleşmelerinin kapsamının yüzde 7 olduğunu söyledi. Bunun sosyal diyalogun en önemli engeli olduğunu belirten Çerkezoğlu, DİSK'in 200 bin üyesi olduğunu aktardı. Çocuklara verilen temel eğitimlerde ayrımcılık olmaması gerektiğini dile getiren Çerkezoğlu, çocuk işçiliğinin çalışma hayatının en karanlık dönemi olduğunu kaydetti. Kadınların, sendikaların yönetimlerinde yeterli yer almadığını belirten Çerkezoğlu, "Kadınların çalışma hayatını önündeki engelleri kaldırmak öncelik kamunun görevidir. Yargının durumunun, kadına şiddeti artırdığını düşünüyorum. Çok güzel yasalarımız var ama uygulamada sıkıntı var" diye konuştu.

HAK-İŞ'TE KADIN YÖNETİCİ YOK

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise bir araya gelmekten korkmamak gerektiğini söyledi. Her konuda uzlaşmak zorunda olmadıklarını belirten Arslan, 700 bin üyeye sahip olduklarını anlattı. Yönetimlerinde kadın olmadığını kaydeden Arslan, sendikalarda kadın yönetici olmaması adına ciddi bir direniş olduğunu aktardı.

ERGÜN ATALAY: İDAM GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise konfederasyonun 1 milyon 100 bin üyesi olduğunu söyledi. Türkiye'de çalışanların örgütlü sayısının giderek düştüğünü savunan Atalay, "5 yaşındaki çocuğu öldüreceksin, cezanı çekip çıkacaksın. Belli konularda idamın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocukların yaşam koşulları düzeltilmesi. Engellilere yönelik söylemlerimiz var ama yeteri kadar iş yapmıyoruz" dedi.

Forum, yarın sona erecek.



