Bakan Selçuk: 2 yılda 16 bin çocuk işçiye ulaştık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Selçuk: 2 yılda 16 bin çocuk işçiye ulaştık

DHA

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocuk işçiliğinin yüzde 3'ün altına düştüğünü belirterek, "Çocukların sokakta çalıştırılmalarına yönelik doğrudan müdahale ediyoruz. 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocuk işçiliğinin yüzde 3'ün altına düştüğünü belirterek, "Çocukların sokakta çalıştırılmalarına yönelik doğrudan müdahale ediyoruz. 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık" dedi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki bir otelde, çevre, kadın, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik konularda geniş katılımlı Ortak Paylaşım Forumu düzenledi. Foruma Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı. Moderatör Didem Arslan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, forumda konuşulan 5 başlığı birbirinden ayrı düşünmediklerini söyledi. Sosyal diyaloga önem verdiklerini belirten Selçuk, sendikalaşma oranının istedikleri seviyede olmasa da geçen 17 yılda arttığını kaydetti. Bakan Selçuk, önümüzdeki günlerde sendikalarla belirli konularda özel odak grupları oluşturacaklarını vurguladı.
KADINLAR KOTALARI DOLDURMAK İÇİN ÇALIŞTIRILMASIN
Kadınların toplumun yüzde 50'sini oluşturduğunu belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların resim olmadığını söyledi. Bakan Selçuk, "Biz kadınlar hak ettiğimiz ölçüde belirli noktalarda var olmak istiyoruz. Belirli kotaları doldurmak için kullanılmak istemiyoruz. Kadın her daim çalışıyor. Kadınlar, erkeklere göre daha fazla performans sergileyerek, erkeklerle aynı pozisyona geliyor. Kadına şiddetle ilgili sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Şiddet, kimden ve nereden gelirse karşıyız. Her gün birçok olaya müdahale ediyoruz. Sosyal medyanın adaletine çok önem vermemek gerekiyor. Olayın içine girdiğimizde farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Videoların paylaşılmaması gerekiyor. Birçok davaya müdahil oluyoruz" dedi.
ÇOCUK İŞÇİLİĞİ YÜZDE 3'ÜN ALTINDA
Bakan Selçuk, çocuk işçiliğinin ülkenin kanayan yaralarından biri olduğunu, ancak bahsedilen oranlarda olmadığını söyledi. Selçuk, "Göstergeler, çocuk işçiliğinin yüzde 3'ün altına düştüğünü gösteriyor. Çocukların sokakta çalıştırılmalarına yönelik doğrudan müdahale ediyoruz. 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık. Çocuk işçiliğine yönelik mücadeleyi, illerde valilerin eşleri yürütülüyor" diye konuştu.
Son 17 yılda engelli hakları konusunda önemli gelişmeler yaşadıklarını belirten Bakan Selçuk, kamuda engelli istihdamının 10 kat arttığını aktardı. Yaşlanan nüfusun geleceğini planlamak gerektiğine dikkati çeken Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı bakım konusunda ileri düzeyde olan Japonya ile görüşmeler yaptıklarını anlattı.
TİSK 2 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise ülke ekonomisine 200 milyar liralık katkı sağladıklarını söyledi. 2 milyon kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Akkol, bu forumla hayata geçecek icraatları konuşmak istediklerini aktardı.
GÜZEL YASALARIMIZ VAR AMA UYGULAMADA SIKINTI VAR
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Türkiye'de toplu iş sözleşmelerinin kapsamının yüzde 7 olduğunu söyledi. Bunun sosyal diyalogun en önemli engeli olduğunu belirten Çerkezoğlu, DİSK'in 200 bin üyesi olduğunu aktardı. Çocuklara verilen temel eğitimlerde ayrımcılık olmaması gerektiğini dile getiren Çerkezoğlu, çocuk işçiliğinin çalışma hayatının en karanlık dönemi olduğunu kaydetti. Kadınların, sendikaların yönetimlerinde yeterli yer almadığını belirten Çerkezoğlu, "Kadınların çalışma hayatını önündeki engelleri kaldırmak öncelik kamunun görevidir. Yargının durumunun, kadına şiddeti artırdığını düşünüyorum. Çok güzel yasalarımız var ama uygulamada sıkıntı var" diye konuştu.
HAK-İŞ'TE KADIN YÖNETİCİ YOK
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise bir araya gelmekten korkmamak gerektiğini söyledi. Her konuda uzlaşmak zorunda olmadıklarını belirten Arslan, 700 bin üyeye sahip olduklarını anlattı. Yönetimlerinde kadın olmadığını kaydeden Arslan, sendikalarda kadın yönetici olmaması adına ciddi bir direniş olduğunu aktardı.
ERGÜN ATALAY: İDAM GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise konfederasyonun 1 milyon 100 bin üyesi olduğunu söyledi. Türkiye'de çalışanların örgütlü sayısının giderek düştüğünü savunan Atalay, "5 yaşındaki çocuğu öldüreceksin, cezanı çekip çıkacaksın. Belli konularda idamın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocukların yaşam koşulları düzeltilmesi. Engellilere yönelik söylemlerimiz var ama yeteri kadar iş yapmıyoruz" dedi.
Forum, yarın sona erecek.

ANTALYA

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:33
  • YATSI 19:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 dakikada 206 gram acı biber yiyip birinci olup yarım altını kaptı Kaş’ta acı biber yeme yarışması
YEREL HABERLER 2 dakikada 206 gram acı biber yiyip birinci olup ...
Finlandiyalı voleybolcular Lara sahilini temizledi
YEREL HABERLER Finlandiyalı voleybolcular Lara sahilini temizledi
Rıza Perçin: “PR gücümüzü yükselttik”
YEREL HABERLER Rıza Perçin: “PR gücümüzü yükselttik”
Finlandiyalı voleybolcular, sahilde temizlik yaptı
YEREL HABERLER Finlandiyalı voleybolcular, sahilde temizlik yaptı
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Kaş'ta 'Kapya Biber Festivali'nin ilki düzenlendi
YEREL HABERLER Kaş'ta 'Kapya Biber Festivali'nin ilki düzenlendi
BADEP'de yeni dönem başladı
YEREL HABERLER BADEP'de yeni dönem başladı
Turizmciler: Konu ülke bekasıysa işimiz ikinci planda
YEREL HABERLER Turizmciler: Konu ülke bekasıysa işimiz ikinci planda
Sanat Kaleiçi sokaklarında 4’üncü Kaleiçi Old Town Festivali birbirinden renkli sanatsal etkinliklerle devam etti
YEREL HABERLER Sanat Kaleiçi sokaklarında 4’üncü Kaleiçi Old Town ...
Sahilde yamaç paraşütü antrenmanı
YEREL HABERLER Sahilde yamaç paraşütü antrenmanı
Elma bahçelerinde hasat
YEREL HABERLER Elma bahçelerinde hasat
Yolun karşısına geçmeye çalışırken üç aracın çarptığı yaşlı adam, öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışırken üç aracın çarptığı ...
Tütün satmaya gelmeyince arkadaşları tarafından ölü bulundu
YEREL HABERLER Tütün satmaya gelmeyince arkadaşları tarafından ölü ...
Yaşlı adam yalnız yaşadığı dükkanında ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam yalnız yaşadığı dükkanında ölü bulundu
Antalyaspor'un futbolcusu Drole'un ayağı kırıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor'un futbolcusu Drole'un ayağı kırıldı
Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör ...
Antalya'da Barış Pınarı Harekatı paylaşımına 1 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da Barış Pınarı Harekatı paylaşımına 1 ...
Vali Hasan Şıldak’tan ortaokula ziyaret
YEREL HABERLER Vali Hasan Şıldak’tan ortaokula ziyaret
Antalya Kitap Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı
YEREL HABERLER Antalya Kitap Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı
Kaymakam Kurdoğlu’ndan Serik Gülsün Süleyman Süral MYO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Kurdoğlu’ndan Serik Gülsün Süleyman Süral ...
Alanya'da Mehmetçiğe mehterli destek
YEREL HABERLER Alanya'da Mehmetçiğe mehterli destek
Antalya kitap fuarına koştu Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Antalya Kitap Fuarı'na ilk günden vatandaşlar büyük ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Antalya kitap fuarına koştu Antalya Büyükşehir ...
Toplum Ruh Sağlığı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Toplum Ruh Sağlığı hakkında bilgilendirme toplantısı ...
İlaç ve tıbbi malzeme sektörü bilgilendirildi
YEREL HABERLER İlaç ve tıbbi malzeme sektörü bilgilendirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X