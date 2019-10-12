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'Kaş Yarımadatonu' koşuldu

DHA

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kaş Yarımadatonu' koşuldu.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kaş Yarımadatonu' koşuldu.
Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl ikincisi 'Kaş Yarımadatonu' adıyla düzenlenen yarı maraton iki dalda yapıldı. 12 kilometrelik yarışa, aralarında yabancıların da bulunduğu 21'i kadın 108, 21 kilometrelik yarı maratona ise aralarında yabancıların da bulunduğu 128'i kadın, 314 kişi katıldı. Yarışlar öncesinde tüm sporcuların Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı ısınma hareketleri renkli görüntüler oluşturdu.
12 kilometrelik ve 21 kilometrelik yarışların startı Cumhuriyet Meydanı'nda verildi. Startı, Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren ve Kaş Gençlik ve Spor Müdürü Murat Erdoğan verdi. Kaymakam Akhan ve Başkan Ulutaş sporculara başarılar dileyerek, bu maratonun devam edeceğini belirtti. Yarışmacılar, Kaş'ın içinden geçerek Kaş Setur Marina ve Kaş Çukurbağ Yarımadası'nı dolaşarak yarışı Cumhuriyet Meydanı'nda bitirdi.
12 kilometre kadınlarda birinciliği 57 dakika 39 saniye 62 saliselik derecesiyle Özlem Öztürk kazandı. İkinciliği 58 dakika 7 saniye 55 saliselik derecesiyle Ayşe Nur Acar, üçüncülüğü de 1 saat 3 dakika 15 saniye 55 saliselik derecesiyle Cevriye Akkurt aldı. Erkekler 12 kilometrede birinciliği 46 dakika 51 saniye 62 saliselik derecesiyle Necdet Ülker kazandı. İkinciliği 49 dakika 7 saniye 2 saliselik derecesiyle Mehmet Ali güven, üçüncülüğü de 49 dakika 31 saniyelik derecesiyle Yavuz Ertekin elde etti.
Kadınlar 21 kilometrede birinciliği 1 saat 48 dakika 35 saniyelik derecesiyle Kanada'dan Ruby Altman kazandı. İkinciliği 1 saat 54 dakika 43 saniyelik derecesiyle Ekim Bolat, üçüncülüğü 1 saat 57 dakika 39 saniye 31 saliselik derecesiyle Gül Erdemir elde etti. 21 kilometre erkeklerde birinciliği 1 saat 27 dakika 18 saniye 1 saliselik derecesiyle Yılmaz Tongul kazandı. İkinciliği 1 saat 28 dakika 17 saniye 1 saliselik derecesiyle Zülfü Karabulut, üçüncülüğü de 1 saat 28 dakika 54 saniye 6 saliselik derecesiyle Orgun Utku kazandı.
Maratonda dereceye girenlere ödüllerini Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve diğer yetkililer verdi.
12 kilometre kadınlar birincisi Özlem Öztürk, "Çok keyifli bir yarıştı. İnişli çıkışlı, yokuş. 12 kilometreyi kadınlar birincisi olarak tamamladım. Çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum herkese" dedi.
12 kilometre erkekler birincisi Necdet Ülker de, "Geçen yıl da burada koştum. Geçen yıl da birinci gelmiştim. Parkuru iyi biliyorum. Özellikle ilk 6 kilometrede çok ciddi tırmanışlar var. Yarışın ilk yarısı oldukça sert. Yarışın ikinci bölümü gücünüz kalmışsa çok keyifli bir ayrış" diye konuştu.
Erkekler 21 kilometre birincisi Yılmaz Tongul ise "Sınıf öğretmeniyim. Antalya'dan katılıyorum. Mutluyum. Çok eğlenceli bir parkur" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yarış öncesi ısınma hareketleri
Çıkış öncesi detaylar
Kaymakam ve belediye başkanının konuşmaları
Çıkış
Parkurdan bölümler
Bitiş çizgisi
Röportajlar

ANTALYA

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:33
  • YATSI 19:47
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