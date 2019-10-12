Antalya’da İranlı şüphelilere uyuşturucu operasyonu

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Antalya’da bir evde yapılan uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Mahallesi’ndeki bir eve operasyon gerçekleştirildi. Narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonda, 767 gram esrar, 3 gram reçine esrar maddesi, 5 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

İran uyruklu E.N., M.S. ve B.S. yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANTALYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:33

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.