HAK-\u0130\u015f Konfederasyonu Genel Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Arslan, toplu i\u015f s\u00f6zle\u015fmesi imzalanmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u00f6n\u00fcnde 79 g\u00fcnd\u00fcr grev yapan sendika \u00fcyelerini ziyaret ederek, Makul, kabul edilebilir bir teklifi masada haz\u0131r bekliyoruz dedi.Hizmet-\u0130\u015f Sendikas\u0131 Antalya \u015eubesi \u00fcyelerinin, Antalya \u0130nsan Kaynaklar\u0131 A\u015e ile sendikalar\u0131 aras\u0131ndaki toplu i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin zaman\u0131nda imzalanmamas\u0131 nedeniyle ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 grev devam ediyor. Hak-\u0130\u015f Konfederasyonu Genel Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Arslan, Uluslararas\u0131 \u0130\u015f\u00e7i Sendikalar\u0131 Konfederasyonu (ITUC)Genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Owen Tudor ve sendikaya ba\u011fl\u0131 \u00e7ok say\u0131daki i\u015f\u00e7i, Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u00f6n\u00fcnde 79 g\u00fcnd\u00fcr grev yapan sendika \u00fcyelerini ziyaret ederek destek verdi.Mahmut Aslan, burada yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, sendika \u00fcyelerinin Antalya da 79 g\u00fcnd\u00fcr grev yaparak m\u00fccadele etti\u011fini belirtti. Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 CHP li Muhittin B\u00f6cek ile toplu i\u015f s\u00f6zle\u015fmesi konusunda bir uzla\u015fma sa\u011flanamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131. Ba\u015fkan B\u00f6cek e \u00e7a\u011fr\u0131da bulunan Arslan, \u0130\u015f\u00e7ilerimizin talepleri, T\u00fcrkiye de imzalanm\u0131\u015f toplu s\u00f6zle\u015fmelerinin \u00fcst\u00fcnde de\u011fil. Makul, kabul edilebilir bir teklifi masada haz\u0131r bekliyoruz. Biz toplu i\u015f s\u00f6zle\u015fmesini masada bitirmek istiyoruz. Yap\u0131lan grev bizim i\u00e7in bir ama\u00e7 de\u011fil ara\u00e7t\u0131r diye konu\u015ftu. ANTALYA, T\u00dcRK\u0130YE N\u0130N D\u00dcNYAYA A\u00c7ILAN KAPISIDIR Hak-i\u015f sendikas\u0131 olarak bir uzla\u015fmay\u0131 hedeflediklerini anlatan Mahmut Arslan, Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi nde 200 e yak\u0131n i\u015f\u00e7inin, \u00e7al\u0131\u015fma yerinin de\u011fi\u015ftirildi\u011fini de s\u00f6yledi. Siyasal anlay\u0131\u015flara g\u00f6re ayr\u0131m yapan bir yakla\u015f\u0131m\u0131 kabul etmediklerini belirten Arslan, \u015f\u00f6yle dedi: Antalya, T\u00fcrkiye nin d\u00fcnyaya a\u00e7\u0131lan kap\u0131s\u0131d\u0131r. Bu g\u00fczel \u015fehirde grev de\u011fil uzla\u015farak imzalad\u0131\u011f\u0131m\u0131z toplu s\u00f6zle\u015fme t\u00f6reninde halaylar \u00e7ekmek isterdik. Ama maalesef 79 g\u00fcnd\u00fcr sesimizi, isyan\u0131m\u0131z\u0131 B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131na duyuramad\u0131m. Hak-i\u015f olarak \u00e7a\u011fr\u0131m\u0131z\u0131 ayn\u0131 zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu na da yap\u0131yoruz. 31 Mart se\u00e7imlerinden \u00f6nce emek\u00e7ilere, T\u00fcrk halk\u0131na verdi\u011fi s\u00f6zleri hat\u0131rlatmak istiyorum. ITUC Genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Owen Tudor ise Dayan\u0131\u015fma i\u00e7erisindeyiz, hepiniz \u00fcyemizsiniz. Bizim i\u015f\u00e7ilerimizsiniz, yan\u0131nday\u0131z ve olmaya da devam edece\u011fiz dedi.