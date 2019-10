Başkan Uysal, heyetlerle beraber Kaleiçi’ni gezdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi Old Town Festivali için 24 ülke 48 şehirden Antalya’nın tarihi kent merkezine gelen heyetlerle birlikte Kaleiçi’ni gezdi. Hıdırlık Kulesi’nden başlayıp Üç Kapılar’da biten gezide Uysal, İtalyan misafirlerini kırmadı ve bir restoranında Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi’yle konuklar için pizza yaptı.



Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya’ya gelen 24 ülke 48 kentten heyetler, milattan önce 4’üncü yüzyıldan bugüne farklı medeniyetlerce kesintisiz iskan edilen ve üzerinde hayat bulan her medeniyetin izlerini taşıyan yaşayan antik Kent Kaleiçi’ni gezdi. Geziye Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal da katıldı.



Gezi, Kaleiçi’nin güneyindeki en uç nokta olan ve surlara 2’nci yüzyılda eklenen Hıdırlık Kulesi’nden başladı. Uysal’ın Kaleiçi’ne dair çocukluk anılarını da misafirleriyle paylaştığı gezi, Hıdırlık Sokak’ta bulunan Keçili Park’ta devam etti.



Konuklar, seyir terasında tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nı izlerken Başkan Uysal, alanda bulunan İtalyan Hastanesi’nin 1920’li yılların sonunda çıkan büyük bir yangında kullanılamaz hale geldiğini ve bölgenin bu nedenle ‘yanık hastane’ olarak anıldığını anlattı.



Keçili Park’ın ardından heyet, Camili Sokak üzerinden Hesapçı Sokak’a çıktı. Yabancı konuklar, yol üzerinde karşılaştıkları birbirinden farklı hediyelik eşyaların yer aldığı dükkanlara, halı mağazalarına ve gümüş eşyalarının yer aldığı tezgahlara bakmayı da ihmal etmedi. Gezi sırasında su molası verilen Kaleiçi’nin ünlü bir pizza restoranında ise Uysal, İtalya’nın Gradara kentinden gelen misafirlerin ısrarını kıramayıp pizza tezgahına geçti. Uysal ve Gradara Belediye Başkanı Gasperi, misafirler için pizza yaptı.



Hesapçı Sokak’tan tarihi Üç Kapılara uzanan yolda Uysal, küratörlüğünü Dr. Ebru Nalan Sülün'ün yaptığı açık hava sanat alanı çalışmalarını da inceledi. 'Birlikte Kapıların İzinde' başlığıyla gerçekleştirilen ve sokağın ruhunu ortaya çıkarma ve kamusal alanı sanat ile harekete geçirmeyi hedefleyen çalışmalar hakkında Başkan Uysal, küratör Sülün'den bilgi aldı.



