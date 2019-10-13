Kepez’de istihdam buluşmalarına devam edildi

Kepez Belediyesi’nin ‘Kariyer İş Geliştirme Merkezi’ iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ediyor.

İş arayanlar, Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, aracılığıyla bir kez daha işverenlerle buluşturuldu. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde iş vereni ve iş arayanı bir araya getiren buluşma, Türkiye genelinde bir çok şubesi olan bir alışveriş merkezi tarafından gerçekleştirildi. 30 kişinin müracaat ettiği görüşmelerde mağaza satış danışmanı ve reyon görevlisi alımı gerçekleştirildi. Her hafta düzenlenen istihdam buluşmaları ile Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, iş arayanlara iş kapılarını açıyor.

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