Öğrencilerden Mehmetçiğe, ‘Fetih Sureli’ destek

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Barış Pınarı Harekatı’nda kahramanca savaşan Mehmetçikler için, Korkuteli Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 530 Fetih Suresi okudu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda başlattığı terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde toplu olarak tüm öğrenciler tarafından Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için yatsı namazına müteakiben 530 Fetih Suresi okundu. Meslek dersi öğretmeni Murat Özokudan tarafından okulun tatbikat camisinde okunan 530 Fetih suresinin ardından, Mehmetçikler için dualer edildi.

ANTALYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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