Arazi tartışması nedeniyle başlayan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tarla sınırı nedeniyle yıllar öncesinden iki aile arasında başlayan husumet sonucu dün akşam saatlerinden başlayan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Çayıryakası yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yıllar öncesinden tarla anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet, taraflardan birinin köpeğinin zehirlenmesiyle yeniden alevlendi. Sözle başlayan tartışmaya silahlar karıştı. Tarafların birbirine ateş açmasıyla olay büyüdü. Silahlı çalışma sonucu iddiaya göre 15 yaşındaki E.D., av tüfeğiyle Ali Tural’ı başından vurdu. Ali Tural başından ağır yaralanırken ateş eden E.D. ve babası ile Ali Tural’ın eşi ve oğlu Fatih Tural çeşitli yerlerinden yaralandı.

Acil Servis ambulansını beklemeden hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Ali Tural yolda yaşamını yitirirken, yaralılar özel araçlarla Gazipaşa Devlet Hastanesine getirildi. E.D. ve babası ilk müdahalelerinin ardından güvenlik amacıyla Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Fatih Tural ve annesi ise Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ve jandarma hastane önünde güvenlik tedbiri alırken yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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