Antalya Kitap Fuarı'na yoğun ilgi Vatandaş, sevdikleri yazarları görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu Kitap Fuarı'nda yazarlar, okurlarıyla buluşu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Antalya Kitap Fuarı’nın ikinci gününde Banu Avar, İsmail Saymaz, Canan Tan ve Hulki Cevizoğlu gibi ünlü yazarlar okurlarıyla buluştu.

Cam Piramit’te söyleşi ve imza günleriyle devam eden Antalya Kitap Fuarı’nda vatandaşlar, sevdikleri yazarları görebilmek için kuyruklar oluşturdu. Fuarın ikinci gününde Banu Avar, İsmail Saymaz, Canan Tan, Hulki Cevizoğlu, Barış Yarkadaş, İhsan Eliaçık, Cüneyt Akman, Ayşe Kulin, Erol Altun ve Vural Savaş gibi değerli yazar kitapseverlerle buluştu.



Başkan Böcek söyleşilere katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuar kapsamında düzenlenen GazeteciYazar İsmail Saymaz’ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye katıldı. Konuşmasında Türkiye’de tarikatların geçmişten günümüze kadar olan gelişimini ve etkisini anlatan Yazar İsmail Saymaz Böcek’e “Şehvetiye Tarikatı” isimli kitabını hediye etti, Böcek de Saymaz’a çiçek takdim etti. Yazar İsmail Saymaz daha sonra okurları için kitaplarını imzaladı.



Böcek de kitaplarını imzaladı

Gün boyu fuarda olan Böcek de okurları için “Ben Bu Şehre Aşığım” isimli kitabını imzaladı. Böcek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

‘Türkiye’de Sosyoloji ve Toplum Davranışları’ başlıklı söyleşide okurlarıyla buluşan Gazeteci Yazar Hulki Cevizoğlu ise konuşmasına Muhittin Böcek’i Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçen Antalyalıları tebrik ederek başladı. Cevzioğlu, “Antalyalıları yerel seçimde verdikleri karardan dolayı tebrik ediyorum. Geçmiş fuarlara da geldiğimde Muhittin Böcek Başkan’a ‘Senin yerin Büyükşehir Başkanlığı’ diyordum. Muhittin Böcek Başkan, fuara hakkını tam veren, her şeyiyle içinde olan bir başkan. Başta yazarlarla, yayınevleri ve dağıtıcılarla da teke tek ilgileniyor. Büyük iş yapıyorsunuz, örnek oluyorsunuz. Sizi kutluyorum” diye konuştu.



Canan Tan’dan kadın şiddetine yönelik söyleşi

Türkiye'nin ünlü yazarlarından Canan Tan da kitap fuarında okurlarıyla buluşurken, yazar söyleşi sonrası kitaplarını imzaladı. Söyleşide Canan Tan, şiddet mağduru 20 kadının hikayesini anlattığı son kitabı ‘Issız Kadınlar Sokağı’nı, eserlerine konu olan yaşadığı yerlerle ilgili anıları, kadına yönelik şiddet hareketlerinden bahsetti ve dinleyicilerle sorucevap şeklinde sohbet gerçekleştirdi.

Fuarda kitapseverlerin buluşmak için uzun kuyrukların oluşturduğu bir diğer yazar da Ayşe Kulin oldu. Ünlü yazar Cam Piramit alanında her yaşta yüzlerce hayranıyla bir araya geldi.



Banu Avar’dan siyasi analizler

Türkiye’nin içinde bulunduğu son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Yazar Banu Avar, söyleşide dünya ülkelerinin Türkiye üzerinde oynadığı oyunları verdiği örneklerle dile getirdi.

ANTALYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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