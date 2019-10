Başkan Uysal, “Her türlü farkı geride bıraktık”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 4’üncü Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya’da bulunan 3 kıta 24 ülkeden 48 şehrin temsilcileriyle bir araya geldiği yemekte, “Her türlü farkı geride bıraktık. Her türlü siyasi fikrin üzerine çıktık” dedi.



Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya’da bulunan şehir heyetleri, festivalin son gününe tarihin ilk kadın belediye başkanı, Plancia Magna’nın doğduğu topraklar, antik kent Perge gezisiyle başladı.

Gezinin ardından heyetler, Uysal ve eşi Ümran Uysal’ın heyetler onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı. Yemekte bu yıl festivale onur konuğu ülke olarak yer alan Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko da yer aldı.

“Birbirimize hoş duygularla baktık”

Uysal, burada yaptığı konuşmada, Kaleiçi’nde hep birlikte güzel bir dört gün geçirdiklerini söyledi. Uysal, “Her türlü farkı geride bıraktık. Her türlü siyasi fikrin üzerine çıktık. Birbirimize hoş duygularla baktık. Zannederim sevgi bağları da oluşturduk. Duygusal bir oy birliği de sağladık. Kültürel değerlerimizi konuma ve yaşatma konusunda işbirliği yapmaya devam edelim. Sorumlulukları ve pozisyonları paylaşalım. Dergimiz bizi fikir olarak sürekli toplantı halinde tutsun. Ülkelerimize, şehirlerimize katkı sağlamaya devam edelim. Her zaman sizi burada bekliyor olacağız. Burası ikinci evinizdir. Şimdi ve gelecekte sizlerle birlikte çalışmaya hazırız” dedi.



