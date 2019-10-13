Takla atarak hurdaya dönen araçtan hafif yaralarla kurtuldular

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Refüjdeki ağaca çarparak durabilen araç hurdaya döndü.

Kaza gece saat 02.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali T. kontrolündeki 07 HCE 10 plakalı araç, Aşık Veysel Caddesi üzerine geldiği sırada aracının sürüş hakimiyetini kaybetti. Refüje çarptıktan sonra takla atan araç, ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, araç sürücüsü kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başardı, yanında bulunan Yasin O. ve Cahit A. ise o sırada yoldan geçmekte olan diğer sürücüler ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Hafif yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritli verilirken, refüjde yan yatar pozisyondaki araç çekici vasıtasıyla bölgeden alındı.

ANTALYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:32

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.