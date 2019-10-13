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YORUM KURALLARINI OKUDUM

AGC resmen AGF’ye katıldı.

İHA

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) , Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nun (AGF) resmen üyesi oldu. Federasyon yönetimi AGC’yi ziyaret ederek üyelik belgesini taktim etti.
Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nde sabah saatlerinde gerçekleşen belge taktimi ve flama asma törenine Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Federasyon Genel Sekreteri Rasim Gündüz, Başkan Yardımcısı Ahmet Gündoğan, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ahmet Öcal katıldı. AGC Başkanı Gaye Coşkun, Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Başar, Ali Doğan, Engin Anak ve Zeliha Öner’in hazır bulunduğu törende AGF çatısında cemiyetlerin yapacağı işbirlikleri de konuşuldu. AGF ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yeni, ‘AGF ailesinde Alanya Cemiyetimizi görmekten büyük mutluluk duyduk. Akdeniz Bölgesinde daha da güçlenen bir federasyon olduk. Bundan sonra ortak çıkarlarımız, mesleki dayanışma ve iş birliği için birlikte çalışmalar yapacağız.’ dedi.
Alanya GC Başkanı Coşkun, AGC’nin AGF üyesi olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ‘Önce bölgemiz, sonra Akdeniz’de büyük bir ailenin içinde olmak bizi daha da güçlendirecek. İşbirliğimizde eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesini önemsiyoruz. Tüm bölgeyi kapsayan genişletilmiş bir çalışma da yapabiliriz’ dedi.
AGF Genel Başkanı Yeni, 2020 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirmek üzere Alanya'da ilk projelerini yapacaklarını söylerken, bu konuda çalışma yapmak üzere karar alındı. Yeni, AGF Üyelik belgesini AGC Başkanı Coşkun’a teslim etti. Ardında heyet hep birlikte AGF Flamasını AGC’ye astı. Ardından hep birlikte dayanışma ve Birlik pastasını kestiler.

ANTALYA

13 Ekim 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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