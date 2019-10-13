Kemerspor 2003 - Erbaaspor: 2-1

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STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel (xxx), Berkay Salman (xxx), Göktuğ Hazar Erel (xxx)

KEMERSPOR 2003: İsmail (xx) Reha (xxx), Onur (xxx) (Dk.89 Fahri), Kemal (xxx), Semih (xx), Mustafa (xxx) (Dk.90+3 Oğuzhan), Erdin (xx), Samet (xx), Tolgahan (xx), Berkay (xx), Baran (xx)(Dk.46 Hüseyin xx)

ERBAASPOR: Taylan (xx) İsmail (xxx), Mehmet Tatlı (xx), Gürkan (xx) (Dk.36 Barış xxx), Yağız (xx), Berat (xx), Mehmet Demirözü (xx), Rıdvan (xx), Oğuzhan (xx) (Dk.57 Ali xx), Hüseyin (xx)(Dk.75 Murat x), Mükail (xx)

GOLLER: Dk.11 Kemal Bolat, Dk.70 Hüseyin Atalay (Kemerspor 2003) Dk.86 İsmail Bulut (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Baran Basut, Hüseyin Atalay, Erdin Üzer, Samet Alp, Mustafa İnan (Kemerspor 2003) - Mehmet Tatlı, İsmail Bulut, Taylan Arman (Erbaaspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Erbaaspor'u 2-1 yendi.

11'inci dakikada havadan gelen topu kontrol etmeye çalışan Erbaaspor defasından seken topa gelişine Reha Kurt vurdu. Topu iyi takip eden Kemal Bolat'ın vuruşunda topu ağlarla buluştu: 1-0.

70'inci dakikadaki Kemerspor atağında Erbaaspor orta alanında topla buluşan Mustafa İnan, ceza alanı içerisine hareketlenen arkadaşı Hüseyin Atalay'ı gördü. Topn koşu yoluna geldiğini gören Hüseyin iyi hareketlendi ve gelen topa iyi bir vuruş yaparak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

75'inci dakikadaki Kemerspor atağında orta sahada topla buluşan Onur Okan, topu Erbaaspor ceza alanı sağ çizgisindeki Semih Hatipoğlu'na yolladı. Topu yumuşatan Semih, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ama Erbaaspor kalecisi Taylan Arman yumruklayarak topu kornere çeldi.

86'ncı dakikada Kemerspor ceza alanı sağ kanadında serbest vuruş kazanan Erbaaspor'da Mükail Baydır atışı pas olarak kullandı. Ceza alanı ön bölümünde topla bulunan Barış Sinan Üstün kaleye sert vurdu. Seken topa iyi yükselen İsmail Bulut, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Maçta başka gol olmayınca Kemerspor 2003, Erbaaspor'u 2-1 mağlup etti.



ANTALYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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