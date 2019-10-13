Hazırlık maçı: Aytemiz Alanyaspor: 2 - FC Desna: 2

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Aytemiz Alanyaspor Süper Lig’e verilen milli maç arasında Ukrayna’nın FC Desna takımıyla hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma 22’lik skorla berabere bitti.

Milli Egemenlik Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Dmytro sağdan ceza sahasına girerek yerden vurdu top Haydar’dan sekti. Topu tekrar önünde bulan bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 01

24. dakikada sağ kanattan Baiano ortaladı. Cisse yakın mesafeden plase vuruşla skoru eşitledi. (11) 29. dakikada Fernandes’in soldan ortasında kaleciyi geçen topu Cisse kafayla filelere gönderdi. (21) İlk yarı Alanyaspor’un 21 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın 49. dakikasında konuk takım Andry ile eşitliği yakaladı. (22)

Mücadele 22 beraberlikle tamamlandı.

ANTALYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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