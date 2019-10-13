Antalya’da metruk binada yangın

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Antalya’nın Finike ilçesinde metruk bir binada yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Finike ilçesine bağlı Eski Mahalle’de saat 16.00 sıralarında metruk iki katlı binanın üst katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

ANTALYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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