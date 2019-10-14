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Saklıkent, kış turizmine hazır

DHA

ANTALYA'da, sıcak yaz günlerinin ardından sonbahar güneşinin etkili olduğu ekim ayında, Saklıkent Kayak Merkezi'nde kış turizmi hazırlıkları tamamlandı. Tesis yöneticileri, sezonu açmak için 1900 metre yükseklikteki merkezde kar yağışını bekliyor. 

ANTALYA'da, sıcak yaz günlerinin ardından sonbahar güneşinin etkili olduğu ekim ayında, Saklıkent Kayak Merkezi'nde kış turizmi hazırlıkları tamamlandı. Tesis yöneticileri, sezonu açmak için 1900 metre yükseklikteki merkezde kar yağışını bekliyor. 
Akdeniz Bölgesi'nde, Antalya'nın batısındaki Toroslar'ın Beydağları kısmında, şehir merkezine 47 kilometre uzaklıkta yer alan Bakırlıdağı kuzey yamacında, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'nde, kayak sezonu için geri sayım başladı. İlk kar yağışı için gün sayan Saklıkent yönetimi, kış sezonuna yönelik hazırlıkları tamamladı. Saklıkent Kayak Merkezi'nde, telesiyejlerin bakımı yapıldı, kayak tutkunlarının dinlenerek, zaman geçirdikleri tesisler hazırlandı. 500 dağ evinin bulunduğu bölgede, biri 50 yatak kapasiteli diğeri ise 15 Kasım'da açılışı yapılacak 250 yatak kapasiteli 2 otelde de kış tatilcilere hizmet verilecek.
Kayak merkezi yöneticisi Cuma Özaydın, zirvede tek eksiğin kar olduğunu, dört gözle yağış beklediklerini söyledi. Yaz sezonunda tesisleri sezon için hazırladıklarını, bakım ve onarımların yapıldığını anlatan Özaydın, kasımda kayak sezonunu açmayı hedeflediklerini kaydetti.
250 YATAK KAPASİTELİ OTEL AÇILIYOR
Geçen yılın Kasım ayı ortalarında kar yağdığını, kayakçıların zirveye akın ettiğini belirten Özaydın, "Sezonun bu yıl da erken açılmasını umuyoruz. İlk kar yağışını kasım ayında bekliyoruz ardından pistlerimizi kayakçılara açmış olacağız. Bu yıl 50 yatak kapasiteli otelimizin yanına 250 yatak kapasiteli ikinci otelimizi de açıyoruz. Saklıkent'te yatak kapasitesi 300'e çıkacak. Konuklarımıza daha geniş konaklama imkanı sunmuş olacağız" diye konuştu.
4 PİST VAR
Pistler hakkında da bilgi veren Cuma Özaydın, Saklıkent Kayak Merkezi'nde 4 pist bulunduğunu söyledi. Profesyonel kayakçıların kırmızı pisti kullandığını anlatan Özaydın, "Bu piste ulaşım Karakaya telesiyejle sağlanıyor. Uzunluğu yaklaşık 4 bin metre. Pistin özelliği dağın zirvesinden başlaması, sert virajlar ve dik yokuşlar bulunması" dedi.
İkinci pistin ise 1500 metre uzunluğundaki siyah pist olduğuna değinen Özaydın, "Bu pistimize ulaşım yine Karakaya telesiyejiyle sağlanmakta. 'Ara istasyon' diye adlandırdığımız pist, yaklaşık zirvenin yarısında başlıyor. Üst bölgesi kırmızı pistle bağlantılı. Bu pistimiz virajsız ama dik yamaç üzerine kurulu. Orta dereceli kayakçıların kullandığı mavi pistimiz 1500 metre uzunluğunda. Kayak ve snowboard yapanların ayakta lift desteği alarak pist başlama noktasına ulaştığı, yumuşak bir eğime sahip ve genelde profesyonel piste geçmeden eğitim için kullanılıyor. Dördüncü pistimiz ise 300 metre uzunluğundaki sarı pist. Kayak ve snowboard hocaları eşliğinde baby lift ile zirvesine ulaşılan bu pistimiz eğitim amaçlı" diye konuştu.
KIZAK PİSTİ DE BULUNUYOR
Cuma Özaydın, kayak pistlerinin yanı sıra kızak kaymak isteyen ziyaretçiler için de tasarlanmış kızak pistleri olduğunu, bu piste sadece kendi tesislerinde kiralanan kızaklarla girişe izin verildiğini aktardı. Özaydın, ziyaretçilerin getirdiği kızaklarla piste girişe izin verilmediğini söyledi.

ANTALYA

14 Ekim 2019 Pazartesi

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