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Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor

İHA

Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor

Manavgat Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sarayönü Belediyespor’u 10 yendi.
Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Manavgat Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sarayönü Belediyespor’u 10 yendi. Maçın başlama düdüğüyle oyun kontrolünü elinde bulunduran Manavgat Belediyespor, Engin Ege’nin 17'nci dakika da köşe vuruşundan attığı kafa golüyle ilk devreyi önde tamamladı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte kontrollü oyun sergileyen Manavgat Belediyespor, maçı 10 lık skorla yenerek 7. Grubun liderlik koltuğuna oturdu. Müsabakayı binlerce Manavgat Belediyesporlu taraftarla takip eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sezon sonunda kupayı kaldıran taraf olacaklarını ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, “ Takımımızın gösterdiği mücadelenin bizi sezon sonunda hak ettiğimiz noktaya taşıyacağına inancım tam. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
Manavgat Belediyespor, 20 Ekim Pazar Günü Denizli takımı olan Çal Belediyespor ile müsabaka oynayacak.

ANTALYA

14 Ekim 2019 Pazartesi

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