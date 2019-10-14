Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor

Manavgat Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sarayönü Belediyespor’u 10 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Manavgat Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sarayönü Belediyespor’u 10 yendi. Maçın başlama düdüğüyle oyun kontrolünü elinde bulunduran Manavgat Belediyespor, Engin Ege’nin 17'nci dakika da köşe vuruşundan attığı kafa golüyle ilk devreyi önde tamamladı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte kontrollü oyun sergileyen Manavgat Belediyespor, maçı 10 lık skorla yenerek 7. Grubun liderlik koltuğuna oturdu. Müsabakayı binlerce Manavgat Belediyesporlu taraftarla takip eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sezon sonunda kupayı kaldıran taraf olacaklarını ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, “ Takımımızın gösterdiği mücadelenin bizi sezon sonunda hak ettiğimiz noktaya taşıyacağına inancım tam. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Manavgat Belediyespor, 20 Ekim Pazar Günü Denizli takımı olan Çal Belediyespor ile müsabaka oynayacak.

ANTALYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:31

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.