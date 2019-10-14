Büyükşehir’ den hasta yatağı yardımı Demre’de 1, Finike’de 3 hastaya yatak verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Demre ve Finike’de 4 hastaya daha motorlu hasta yatakları teslim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri 19 ilçede bulunan hizmet birimleri tarafından iletilen hasta yatağı taleplerini değerlendirerek ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kez Demre Karabucak Mahallesi’nde yaşayan 87 yaşındaki Sadık Ekiz isimli vatandaşa elektronik hasta yatağı yardımında bulundu. 5 senedir Alzheimer hastası olan ve 4 ay önce beynine atan pıhtı nedeniyle yatalak hale gelen Sadık Amca konforlu bir yatağa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



Yer döşeğinden kurtuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike’de ise 3 hastanın talebine olumlu yanıt verdi. Hasyurt Mahallesi’nde geçirdiği felç sonucu yatağa bağlı hale gelen Alzheimer hastası 77 yaşındaki Akide Koca ve felçli 90 yaşındaki Döndü Kule’ye hasta yatakları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından teslime dildi. Büyükşehir Belediyesi sayesinde yer döşeğinde yatmaktan kurtulan Akide Koca’nın yakınları Başkan Muhittin Böcek ve ekibine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca geçirdiği rahatsızlık sonucu yatakta tedavisi süren Muhammet Bayındır isimli vatandaşın yakınlarından gelen talebi de geri çevirmedi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bayındır, hastaneden çıkmadan önce hasta yatağını evine kurarak hazır hale getirdi.

ANTALYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:31

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.