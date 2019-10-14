Lise okurken üniversiteli olacaklar

Akdeniz Üniversitesi ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan "Sen Ne İstersin" projesi hayata geçiriliyor. Proje ile lise öğrencileri üniversite kampüsünde üniversiteli olmanın heyecanını yaşayacak.

Kasım 2019 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan programa beş merkez ilçede yer alan otuz beş liseden yaklaşık 3 bin öğrenci katılacak. Akdeniz Üniversitesi, Projeye katılacak misafir öğrencileri ilgi alanlarına göre derslere, laboratuvar çalışmalarına, projelere ve çalıştaylara dahil edecek. Türkiye'de bu içerikte bir organizasyonun ilk olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, "Meslek seçimi, tüm hayata yön verecek çok önemli bir karardır. Meslek seçimi yaparken kişinin beceri ve eğilimlerini iyi değerlendirmesi ve seçeceği mesleğin özelliklerini iyi tanıması gerekir. Düzenleyeceğimiz tanıtım günlerinde amacımız üniversite tanıtımının ötesinde geleceğini şekillendirecek meslek seçiminde yardımcı olmak. Üniversite adayı öğrencilerimize hayali olan alanda üniversitede nasıl bir eğitim verildiğini, ne tür uygulamalar yapıldığını göstermek istiyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz istediği alanın ilgi alanına ve yeteneklerine uygun bir alan olup olmadığını görme fırsatı elde edecek" diye konuştu.

Meslek seçiminde yapılan bilinçsiz tercihlerin hem kişinin kendi hayatı için hem de ülke için büyük kayıplara yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Altunkaya, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin en doğru şekilde yetişmesi hepimizin görevi. Bu sorumluluk anlayışıyla Akdeniz Üniversitesi olarak öğrencilere bu yolda bir ışık tutmak istedik" dedi.

ANTALYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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