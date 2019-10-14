Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bıçaklanarak öldürülen arkeoloğun katil zanlısı hakkında iddianame hazırlandı İddianamede ifadesi ...

İHA

Antalya'nın Kemer ilçesinde Olympos Antik Kenti'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden arkeolog Sinan Sertel'in katil zanlısı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede ifadesi yer alan sanık, "Bana 78 kez yumrukla vurdu. Bu sırada bana küfretmeye devam ediyordu. Başımı aşağıya doğru eğince kendimi kurtarmaya çalıştım. Başaramayınca ben de şortumun sağ cebinde bulunan bıçağı çıkararak rastgele bir iki kere salladım. Amacım kendimi korumaktı, bıçağın Sinan'a değip değmediğini bile anlamadım" dedi.

Bıçaklanarak öldürülen arkeoloğun katil zanlısı hakkında iddianame hazırlandı İddianamede ifadesi yer alan sanık Sadık P: “Bana 7-8 kez yumrukla vurdu. Bu sırada bana küfretmeye devam ediyordu. Başımı aşağıya doğru eğince kendimi kurtarmaya çalıştım” “Başaramayınca ben de şortumun sağ cebinde bulunan bıçağı çıkararak rastgele bir iki kere salladım. Amacım kendimi korumaktı, bıçağın Sinan’a değip değmediğini bile anlamadım”

Antalya’nın Kemer ilçesinde Olympos Antik Kenti’nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden arkeolog Sinan Sertel’in katil zanlısı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede ifadesi yer alan sanık, “Bana 78 kez yumrukla vurdu. Bu sırada bana küfretmeye devam ediyordu. Başımı aşağıya doğru eğince kendimi kurtarmaya çalıştım. Başaramayınca ben de şortumun sağ cebinde bulunan bıçağı çıkararak rastgele bir iki kere salladım. Amacım kendimi korumaktı, bıçağın Sinan’a değip değmediğini bile anlamadım” dedi.
Olay, geçtiğimiz 19 Mayıs’ta Kemer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Olympos Antik Kenti’nde hem doktora yapan hem de alan sorumlusu olan Sinan Sertel (32), uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili ise Sadık P. tutuklandı. Sanık Sadık P. hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

“Aramızda sözlü tartışma çıktı”
İddianamede ifadesi yer alan Sadık P., savunmasını şöyle yaptı:
“Ben ve arkadaşlarım kendi aramızda Olympos Antik Kenti’ndeki ağaç kesimleri hakkında konuşuyorduk. Bu yapılanın, doğa katliamı olduğunu düşünüyorduk. Bu sırada sahile yaklaşık olarak 20 metre mesafede olan arkadaşımın yanında bir erkek ve iki de bayan şahıs ile oturuyordu. Bir süre sonra maktul Sinan arkadaşlarımın yanına gelince bizim gruptan bir arkadaşımız, ‘Bu çocuk da kazı ekibinden. Kendisine neden ağaç kestiklerini sorabiliriz’ dedi ve gitti. Sinan ile yaklaşık 1520 dakika konuştu. Onlar konuşmaya devam ederken yanlarına gittim ve Sinan’a, ‘Ben de bir soru sorabilir miyim’ dedim. O da bana, ‘Sen konunun yarısında gelip bana soru soramazsın’ şeklinde cevap verdi. Ben de, ‘konunun yarısından sonrasını dinlerim’ dedim. Kendisi de bana eli ile alaylı bir şekilde işaret ederek, ‘Git şurada dinle’ dedi. Bunun üzerine aramızda sözlü tartışma çıktı. Ayrıca Sinan’a, ‘Pazar gününe kadar ağaç kesimini durdurun. Biz de toplanalım bize ağaç kesiminin gerekçesini anlatın’ dedim. O da bana tartışma sırasında küfrederek, ‘Toplanın da görelim bakalım’ şeklinde sözler söyledi ve elindeki sopayı sert bir şekilde kuma vurarak ayağa kalktı.”

“Benim için bu konu burada kapandı”
Yaşananlardan sonra eve gittiğini kaydeden sanık P., kendisine ait bir sosyal paylaşım sitesinden ağaç kesimiyle ilgili bir görüntü paylaştığını belirtti. Sadık P., “Videonun üzerine, ‘Olympos’ta bir ağaç katliamı yapılıyor. İşin teknik kısmını bilmem ama yapılan bana doğru gelmedi. Pazar günü hep birlikte sahilde toplanalım. Olayın ne olduğunu anlayalım. Bunun mantıklı olduğunu savunan birisi bana sopa gösterip, tehdit etti’ şeklinde yazılar yazdım. Ertesi gün sabah müze müdürlüklerine ve bu işlerle ilgilenen birkaç kurumu aradım. Ağaç kesimleri ile ilgili bilgilerinin olup olmadığını sordum. Sonuç olarak ise her şeyin izinli olduğunu ve yapılması gerektiğini söylediler. Ben de bunu duyduktan sonra yaptığım paylaşımı sildim ve benim için bu konu burada kapandı” ifadelerini kullandı.
Olaydan bir gün önce Olympos’ta yakınının işletmesinin açılışına yardım amaçlı gittiğini söyleyen sanık Sadık P., “Ben oradayken maktul Sinan Sertel ile birkaç tanımadığım arkadaşı geldi. Benden 34 kez içki istediler. Ben de kendilerine içkilerini götürdüm ancak kendisine karşı en küçük bir ters hareketim olmadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde tekrardan içki istedi, ben de içkisini verdim. O da bana, ‘Sadık sen misin’ dedi. Ben de, ‘evet benim’ dedim. Bu arada bana 20 TL para attı ve bana, ‘Paylaşımda bulunduğun kişi benim’ dedi, ben de, ‘hatırlayamadım ancak doğrudur. Bu arada içkiniz 20 değil, 30 TL’ dedim. Bana, ‘İyi ki o yazıyı sildin, yoksa sana ne yapardım’ dedi. Sonra barda bulunan işletmeci ve diğer kişiler Sinan’ın bu sözlerini duydu. Ben de Sinan’a ‘Ne diyorsun sen’ deyince o da bana, ‘Sen dışarıya çıksana lan’ dedi. Daha sonra bizi ayırdılar” diye konuştu.
Olay gününü anlatan sanık Sadık P. savunmasına şöyle devam etti:
“Annemle Çıralı sahil kısmında bulunan bir restorana gittik. Çaylarımızı içerken oradaki garsona Sinan’ı tanıyıp, tanımadığını sordum. Onlar da tanıdığını söyledi, ben de Sinan’ın numarasını aldım. Aradım açmadı. Ben de kendisine, ‘Ben Sadık. Çıralı’daki restorandayım. Gel konuşalım. Sürekli beni tehdit edip duruyorsun’ şeklinde mesaj attım. O da bana, '15 dakikaya geliyorum' dedi. Daha sonra yanımıza bir arkadaş geldi. Ben de annemi tuvalete götürdüm. Geri geldiğimizde Sinan’ın masamızda oturduğunu gördüm. Ben de arkadaşım Z.’ye, ‘sen annemle otur, biz Sinan’la konuşalım’ diyerek restorandan dışarıya doğru çıktık. Daha sonra bana küfrederek, ‘Gel araçların şuraya gidelim’ dedi. Ben de onun sol kolundan tutarak durdurmaya çalıştım. O da bana 78 kez yumrukla vurdu. Bu sırada bana küfretmeye devam ediyordu. Başımı aşağıya doğru eğince kendimi kurtarmaya çalıştım. Başaramayınca ben de şortumun sağ cebinde bulunan bıçağı çıkararak rastgele bir iki kere salladım. Amacım kendimi korumaktı, bıçağın Sinan’a değip değmediğini bile anlamadım. Bu sırada Sinan yine bana küfrederek, ‘Bıçakladı beni, ambulans çağırın’ diyerek bağırmaya başladı. Ben de zaten hesabı daha önceden ödediğim için çantamı ve annemi alarak ayrıldım.”
Sanık P., “Daha sonra Deliklitaş’ın orada karşılaştığım Ö. isimli arkadaşımın telefonundan Z.’ye mesaj attım. Sinan’ın durumunu sordum, elimden geleni yapacağımı ve benden şikayetçi olmamasını söyledim. Bu konuda Z.’nin aracı olmasını istedim. Çünkü bıçaklarken bıçağın Sinan’ın vücuduna girip girmediğini bile anlamadım. Kesinlikle bıçaklarken amacım, Sinan başımı sıkıştırdığı için kendimi ondan korumaktı” diye konuştu.
Sanık Sadık P. pişman olduğunu ve maktule kasıtlı olarak zarar vermek istemediğini söyledi.
İddianamede ise şu cümlelere yer verildi:
“Böylece taraflar arasında husumet oluşmuştur. Olay günü şüpheli maktulle buluşmak için mesaj atmıştır. Maktul de buluşma durumunu arkadaşı Z.’ye söylemiştir. Z. maktulden önce buluşma yerine gitmiştir ancak şüpheli maktulü buluşmanın yaşandığı iş yerinde dışarıya çağırmıştır. Birlikte dışarıya çıkan şüpheli ile maktul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştür. Şüpheli maktulü öldürmeye elverişli bıçak ile hayati bakımdan önem arz eden bölgelerden iki kez bıçaklayarak yaralamıştır. Maktul daha sonra ölmüştür. Tüm dosya içeriği dikkate alındığında şüphelinin kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmıştır.”
Duruşma önümüzdeki günlerde 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

ANTALYA

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cinayetle sonuçlanan kavgayı 'lavuk' ifadesi başlattı
YEREL HABERLER Cinayetle sonuçlanan kavgayı 'lavuk' ifadesi başlattı
Gırtlağı ve yutağının yarısı alınan Dilek, omurilik ameliyatı oldu
YEREL HABERLER Gırtlağı ve yutağının yarısı alınan Dilek, omurilik ...
Cinsel istismar sanığını, kamera kayıtları kurtardı
YEREL HABERLER Cinsel istismar sanığını, kamera kayıtları kurtardı
Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
Konyaaltı’nda süpürücüler iş başında
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda süpürücüler iş başında
‘Enerjinin Yıldızları’ AEDAŞ’ta işbaşı yaptı
YEREL HABERLER ‘Enerjinin Yıldızları’ AEDAŞ’ta işbaşı yaptı
Kepez’de galibiyet sevinci
YEREL HABERLER Kepez’de galibiyet sevinci
Büyükşehir’den Barış Pınarı Harekatına bayraklı destek Mehmetçiğe Ay Yıldızlı moral
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Barış Pınarı Harekatına bayraklı ...
Bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep oldu 2 dönüm bozuk çam ormanının zarar gördüğü yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep oldu 2 ...
Karaciğer tümörlerine girişimsel işlemlerle nokta atışı
YEREL HABERLER Karaciğer tümörlerine girişimsel işlemlerle nokta ...
Lise okurken üniversiteli olacaklar
YEREL HABERLER Lise okurken üniversiteli olacaklar
Büyükşehir’ den hasta yatağı yardımı Demre’de 1, Finike’de 3 hastaya yatak verildi
YEREL HABERLER Büyükşehir’ den hasta yatağı yardımı Demre’de 1, ...
Polisten kumar baskını
YEREL HABERLER Polisten kumar baskını
Muhsin Ertuğrul’un kayıp filmi Türkiye’de ilk kez Altın Portakal’da
YEREL HABERLER Muhsin Ertuğrul’un kayıp filmi Türkiye’de ilk kez ...
Antalya'da kaçak parfüm operasyonu 486 adet şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak parfüm operasyonu 486 adet şişe ...
Kadın Hentbol takımından galibiyet
YEREL HABERLER Kadın Hentbol takımından galibiyet
Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor
YEREL HABERLER Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ...
Başarılı minik pehlivanlara bisiklet hediye edildi
YEREL HABERLER Başarılı minik pehlivanlara bisiklet hediye edildi
1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 15 yaşındaki zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 15 yaşındaki zanlı ...
Muhsin Ertuğrul'un kayıp filmi Türkiye'de ilk kez Altın Portakal'da
YEREL HABERLER Muhsin Ertuğrul'un kayıp filmi Türkiye'de ilk kez ...
10. Antalya Kitap Fuarı iki gün 45 bine yakın kitapseveri ağırladı
YEREL HABERLER 10. Antalya Kitap Fuarı iki gün 45 bine yakın ...
Çapraz nakille ikinci şans verdiler
YEREL HABERLER Çapraz nakille ikinci şans verdiler
Saklıkent, kış turizmine hazır
YEREL HABERLER Saklıkent, kış turizmine hazır
Antalya'da 739 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 739 adet sahte bandrollü alkol ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X