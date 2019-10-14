Bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep oldu 2 dönüm bozuk çam ormanının zarar gördüğü yangın büyümeden söndürüldü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bahçe temizliği yapan vatandaşın ihmali sonucu çıktığı belirlenen yangında 2 dönüm bozuk çam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan Yavrudoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bahçe temizliği için ateş yakan bir vatandaşın ihmal ve dikkatsizliği sonucu çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmasına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 3 teknik eleman 15 yangın işçisi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat birimine bağlı 2 itfaiye aracı katıldı.

ANTALYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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