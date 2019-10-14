Kepez’de galibiyet sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kepez’de galibiyet sevinci

İHA

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. grupta mücadele eden Kepez Belediyespor, kendi evinde Çal Belediyespor'u 32 yendi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. grupta mücadele eden Kepez Belediyespor, kendi evinde Çal Belediyespor’u 32 yendi.
Kepez Belediyespor, hafta sonu Hasan Doğan Stadyumunda Deniz'li Çal Belediyespor’u misafir etti. Kepez Belediyespor maçın ilk dakikasından itibaren oyuna üstünlüğünü koydu. Maçın ikinci dakikasında 8 numaralı forması ile Halil Sağdas topu filelerle buluşturarak ilk golü attı. Çal Belediyespor ise maçın 9’ncu dakikasında beraberliği yakaladı. Karşılaşmada maçın 25. dakikasında Kepez Belediyespor Ahmet Keleş'in attığı gol ile maçın ilk yarısını 21 galip tamamladı. Maçın ikinci yarısında 53’ncü dakikada Çalspor yeniden beraberliği yakalarken, 87. dakikada Kepezsporlu Ali Ateş topu filelerle buluşturdu. Hasan Doğan Stadyumundaki karşılaşma Kepez Belediyespor’un 32 galibiyetiyle sona erdi.

ANTALYA

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cinayetle sonuçlanan kavgayı 'lavuk' ifadesi başlattı
YEREL HABERLER Cinayetle sonuçlanan kavgayı 'lavuk' ifadesi başlattı
Gırtlağı ve yutağının yarısı alınan Dilek, omurilik ameliyatı oldu
YEREL HABERLER Gırtlağı ve yutağının yarısı alınan Dilek, omurilik ...
Cinsel istismar sanığını, kamera kayıtları kurtardı
YEREL HABERLER Cinsel istismar sanığını, kamera kayıtları kurtardı
Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
Konyaaltı’nda süpürücüler iş başında
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda süpürücüler iş başında
‘Enerjinin Yıldızları’ AEDAŞ’ta işbaşı yaptı
YEREL HABERLER ‘Enerjinin Yıldızları’ AEDAŞ’ta işbaşı yaptı
Büyükşehir’den Barış Pınarı Harekatına bayraklı destek Mehmetçiğe Ay Yıldızlı moral
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Barış Pınarı Harekatına bayraklı ...
Bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep oldu 2 dönüm bozuk çam ormanının zarar gördüğü yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep oldu 2 ...
Bıçaklanarak öldürülen arkeoloğun katil zanlısı hakkında iddianame hazırlandı İddianamede ifadesi yer alan sanık Sadık P: “Bana 7-8 kez yumrukla vurdu. Bu sırada bana küfretmeye devam ediyordu. Başımı aşağıya doğru eğince kendimi kurtarmaya çalıştım” “Başaramayınca ben de şortumun sağ cebinde bulunan bıçağı çıkararak rastgele bir iki kere salladım. Amacım kendimi korumaktı, bıçağın Sinan’a değip değmediğini bile anlamadım”
YEREL HABERLER Bıçaklanarak öldürülen arkeoloğun katil zanlısı ...
Karaciğer tümörlerine girişimsel işlemlerle nokta atışı
YEREL HABERLER Karaciğer tümörlerine girişimsel işlemlerle nokta ...
Lise okurken üniversiteli olacaklar
YEREL HABERLER Lise okurken üniversiteli olacaklar
Büyükşehir’ den hasta yatağı yardımı Demre’de 1, Finike’de 3 hastaya yatak verildi
YEREL HABERLER Büyükşehir’ den hasta yatağı yardımı Demre’de 1, ...
Polisten kumar baskını
YEREL HABERLER Polisten kumar baskını
Muhsin Ertuğrul’un kayıp filmi Türkiye’de ilk kez Altın Portakal’da
YEREL HABERLER Muhsin Ertuğrul’un kayıp filmi Türkiye’de ilk kez ...
Antalya'da kaçak parfüm operasyonu 486 adet şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak parfüm operasyonu 486 adet şişe ...
Kadın Hentbol takımından galibiyet
YEREL HABERLER Kadın Hentbol takımından galibiyet
Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor
YEREL HABERLER Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ...
Başarılı minik pehlivanlara bisiklet hediye edildi
YEREL HABERLER Başarılı minik pehlivanlara bisiklet hediye edildi
1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 15 yaşındaki zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 15 yaşındaki zanlı ...
Muhsin Ertuğrul'un kayıp filmi Türkiye'de ilk kez Altın Portakal'da
YEREL HABERLER Muhsin Ertuğrul'un kayıp filmi Türkiye'de ilk kez ...
10. Antalya Kitap Fuarı iki gün 45 bine yakın kitapseveri ağırladı
YEREL HABERLER 10. Antalya Kitap Fuarı iki gün 45 bine yakın ...
Çapraz nakille ikinci şans verdiler
YEREL HABERLER Çapraz nakille ikinci şans verdiler
Saklıkent, kış turizmine hazır
YEREL HABERLER Saklıkent, kış turizmine hazır
Antalya'da 739 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 739 adet sahte bandrollü alkol ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X