‘Enerjinin Yıldızları’ AEDAŞ’ta işbaşı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

‘Enerjinin Yıldızları’ AEDAŞ’ta işbaşı yaptı

İHA

Elektrik dağıtım sektöründe yetişmiş insan gücüne destek olmak hedefi ile başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi, ilk yılından itibaren sektöre nitelikli eleman kazandırma başarısını gösterdi. Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AEDAŞ'ın desteği ile oluşturulan Yüksek Gerilim Dalı'nı seçen 12. sınıf öğrencilerinden 3'ü okul biter bitmez şirkette işe başladı.

‘Enerjinin Yıldızları’ AEDAŞ’ta işbaşı yaptı

Elektrik dağıtım sektöründe yetişmiş insan gücüne destek olmak hedefi ile başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi, ilk yılından itibaren sektöre nitelikli eleman kazandırma başarısını gösterdi. Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde AEDAŞ’ın desteği ile oluşturulan Yüksek Gerilim Dalı’nı seçen 12. sınıf öğrencilerinden 3’ü okul biter bitmez şirkette işe başladı.
Türkiye genelinde elektrik dağıtım sektörünün nitelikli elemen ihtiyacına çözüm üretmek hedefiyle hayata geçirilen Enerjinin Yıldızları Projesi, sektöre yeni isimler kazandırmaya başladı. Proje kapsamında geçen yıl Antalya’da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yüksek Gerilim Laboratuvarı kuran ve Yüksek Gerilim Dalı Bölümü’nün oluşturulmasına katkı sağlayan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ); ‘Enerjinin Yıldızları’na kapılarını açtı. Yüksek Gerilim Dalı’nı tercih eden öğrencilere staj imkanı sağlayan AEDAŞ, başarılı olan mezunlar arasından 3 öğrenciyi de işe aldı. İş hayatına atılan Enerjinin Yıldızları’ndan 2 kişinin, Antalya Merkez’deki özel parkurda eğitimleri başladı. Eğitimin ardından Kaş ve Kalkan’da açma kesme biriminde görev alacaklar. Bir diğer mezun da Antalya Merkez’de Endeks Okuma Birimi’nde işbaşı yaptı.

Uygulamalı eğitim aldılar
Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan ‘Mesleki Eğitim Protokolü’nün ardından Antalya, Sivas ve İstanbul’da belirlenen 3 meslek lisesinde Yüksek Gerilim Dalı Bölümü oluşturulmuştu. Proje çerçevesinde Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde AB standartlarında yüksek gerilim laboratuvarı kuran AEDAŞ, bölümü seçen öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı sundu. Yıl boyunca bölümü tercih eden 17 kişiden oluşan 11. sınıf ve 18 kişiden oluşan 12. sınıf öğrencilerine uygulamalı sınıf eğitimlerinin yanı sıra üretim tesisi gezileri, kariyer günleri, autocad kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler verildi. Yine 20182019 öğretim yılında 11. sınıf öğrencileri arasında AEDAŞ’tan burs alan 9 kişiye genel müdürlükte çeşitli alanlarda staj imkanı sağlandı.

"Bu yıl da yoğun ilgi söz konusu"
Enerjinin Yıldızları Projesi ile mesleki eğitimin önemine dikkat çekildiğini ifade eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Daha ilk yılında projenin öğrenciler arasında kabul görmesi ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Enerjinin Yıldızları Projesi’nin ikinci yılında yani 20192020 eğitimöğretim döneminde gelen yoğun talep bizi çok mutlu etti. 11. sınıftan itibaren tercih edilebilen Yüksek Gerilim Dalı’na çok sayıda başvuru gelirken, sınırlı kontenjan nedeniyle bu yıl da 18 kişi kabul edilebildi. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda kontenjanı daha da artırmak ve başka meslek okullarında da projemizi hayata geçirmek” değerlendirmesinde bulundu.

ANTALYA

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cinayetle sonuçlanan kavgayı 'lavuk' ifadesi başlattı
YEREL HABERLER Cinayetle sonuçlanan kavgayı 'lavuk' ifadesi başlattı
Gırtlağı ve yutağının yarısı alınan Dilek, omurilik ameliyatı oldu
YEREL HABERLER Gırtlağı ve yutağının yarısı alınan Dilek, omurilik ...
Cinsel istismar sanığını, kamera kayıtları kurtardı
YEREL HABERLER Cinsel istismar sanığını, kamera kayıtları kurtardı
Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
Konyaaltı’nda süpürücüler iş başında
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda süpürücüler iş başında
Kepez’de galibiyet sevinci
YEREL HABERLER Kepez’de galibiyet sevinci
Büyükşehir’den Barış Pınarı Harekatına bayraklı destek Mehmetçiğe Ay Yıldızlı moral
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Barış Pınarı Harekatına bayraklı ...
Bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep oldu 2 dönüm bozuk çam ormanının zarar gördüğü yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep oldu 2 ...
Bıçaklanarak öldürülen arkeoloğun katil zanlısı hakkında iddianame hazırlandı İddianamede ifadesi yer alan sanık Sadık P: “Bana 7-8 kez yumrukla vurdu. Bu sırada bana küfretmeye devam ediyordu. Başımı aşağıya doğru eğince kendimi kurtarmaya çalıştım” “Başaramayınca ben de şortumun sağ cebinde bulunan bıçağı çıkararak rastgele bir iki kere salladım. Amacım kendimi korumaktı, bıçağın Sinan’a değip değmediğini bile anlamadım”
YEREL HABERLER Bıçaklanarak öldürülen arkeoloğun katil zanlısı ...
Karaciğer tümörlerine girişimsel işlemlerle nokta atışı
YEREL HABERLER Karaciğer tümörlerine girişimsel işlemlerle nokta ...
Lise okurken üniversiteli olacaklar
YEREL HABERLER Lise okurken üniversiteli olacaklar
Büyükşehir’ den hasta yatağı yardımı Demre’de 1, Finike’de 3 hastaya yatak verildi
YEREL HABERLER Büyükşehir’ den hasta yatağı yardımı Demre’de 1, ...
Polisten kumar baskını
YEREL HABERLER Polisten kumar baskını
Muhsin Ertuğrul’un kayıp filmi Türkiye’de ilk kez Altın Portakal’da
YEREL HABERLER Muhsin Ertuğrul’un kayıp filmi Türkiye’de ilk kez ...
Antalya'da kaçak parfüm operasyonu 486 adet şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak parfüm operasyonu 486 adet şişe ...
Kadın Hentbol takımından galibiyet
YEREL HABERLER Kadın Hentbol takımından galibiyet
Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor
YEREL HABERLER Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ...
Başarılı minik pehlivanlara bisiklet hediye edildi
YEREL HABERLER Başarılı minik pehlivanlara bisiklet hediye edildi
1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 15 yaşındaki zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 15 yaşındaki zanlı ...
Muhsin Ertuğrul'un kayıp filmi Türkiye'de ilk kez Altın Portakal'da
YEREL HABERLER Muhsin Ertuğrul'un kayıp filmi Türkiye'de ilk kez ...
10. Antalya Kitap Fuarı iki gün 45 bine yakın kitapseveri ağırladı
YEREL HABERLER 10. Antalya Kitap Fuarı iki gün 45 bine yakın ...
Çapraz nakille ikinci şans verdiler
YEREL HABERLER Çapraz nakille ikinci şans verdiler
Saklıkent, kış turizmine hazır
YEREL HABERLER Saklıkent, kış turizmine hazır
Antalya'da 739 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 739 adet sahte bandrollü alkol ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X