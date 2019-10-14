Cinayetle sonuçlanan kavgayı 'lavuk' ifadesi başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cinayetle sonuçlanan kavgayı 'lavuk' ifadesi başlattı

DHA

ANTALYA'da Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yapan ve kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel'i (32) ağaç kesme tartışması sonucunda öldüren Sadık Poyraz hakkında 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Sanığın Sinan Sertel için kullandığı 'lavuk' ifadesiyle başlayan tartışmanın, cinayetle sonuçlandığı anlaşıldı.

ANTALYA'da Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yapan ve kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel'i (32) ağaç kesme tartışması sonucunda öldüren Sadık Poyraz hakkında 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Sanığın Sinan Sertel için kullandığı 'lavuk' ifadesiyle başlayan tartışmanın, cinayetle sonuçlandığı anlaşıldı.
Olay, 19 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olimpos Antik Kenti kazı çalışmalarında kazı ekibi başkan yardımcısı olarak görev yapan Sinan Sertel ile Sadık Poyraz arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil ekibince ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Sinan Sertel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
'KONUNUN YARISINDA GELİP BANA SORU SORAMAZSIN'
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, şüpheli Sadık Poyraz'ın Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesine yer verildi. Sadık Poyraz savunmasında, şu ifadelere yer verdi:
"Olympos Antik Kenti'ndeki ağaç kesimleri hakkında arkadaşlarımla sahilde konuşuyorduk. Yapılanın doğa katliamı olduğunu düşünüyorduk. Bu sırada, bizden 20 metre ileride Zafer isimli arkadaşım yanında bir erkek ve iki bayanla oturuyordu. Onların yanına Sinan gelince, bizim gruptan Eylem isimli bayan arkadaş, 'Bu çocuk kazı ekibinde. Buna neden ağaç kestiklerini sorabiliriz' dedi ve onların yanına gitti. Sinan'la yaklaşık 15-20 dakika konuştu. Onlar konuşurken ben de yanlarına gittim ve Sinan'a, 'Ben de bir soru sorabilir miyim?' dedim. O da bana hitaben 'Sen konunun yarısında gelip bana soru soramazsın' dedi. Ben de 'Konunun yarısından sonrasını dinlerim' deyince bu kez beni eliyle alaylı bir şekilde işaret ederek, 'Git şurada dinle' dedi. Bunun üzerine aramızda sözlü tartışma çıktı. Ben Sinan'a 'lavuk' şeklinde kelimeler söylemiş olabilirim. O da bana tartışma sırasında, küfretti ve elindeki sopayı sert bir şekilde kuma vurarak ayağa kalktı. Sonrasında Zafer ayağa kalktı ve 'Saçmalamayın' diyerek olayı yatıştırdı. Bu olay burada bitti ve herkes dağıldı.
'O LAVUK YAZISINI İYİ Kİ SİLDİN'
Yaşananlardan sonra sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında ağaç kesimiyle ilgili video paylaştığını ve üzerine de 'Olimpos'ta ağaç katliamı yapılmakta, işin teknik kısmını bilmem ama yapılan bana doğru gelmedi. Pazar günü hep birlikte sahilde toplanalım. Olayın ne olduğunu anlayalım. Bunun mantıklı olduğunu savunan lavuğun birisi bana sopa göstererek alenen tehdit etmiştir' şeklinde yazdığını sözlerine ekleyen Sadık Poyraz, ifadesini şöyle sürdürdü:
"Paylaşımın ertesi günü müze müdürlükleri ve bu işle ilgilenen birkaç kurumu aradım. Olimpos'taki ağaç kesimleri ile ilgili bilgileri olup olmadığını sordum. Bana her şeyin izinli olduğunu ve yapılması gerekenleri yaptıklarını söylediler. Ben de bunun üzerine sosyal medyadaki paylaşımımı sildim. Aradan iki ay geçti. Olaydan bir gün önce akşam Olimpos'ta tanıdığım birine ait bara yardım amaçlı gittim. Ben bardayken Sinan Sertel birkaç arkadaşıyla geldi. Kendisine hiçbir ters hareketim olmadığı halde bana 'Paylaşımda bulunduğun lavuk dediğin kişi benim' dedi. Ben de 'Hatırlayamadım ancak doğrudur' dedim. O da 'O lavuk yazısını iyi ki sildin. Yoksa ben sana ne yapardım' dedi. Ben de Sinan'a 'Sen ne diyorsun?' dedim. O da bana 'Sen dışarıya çıksana' dedi. Bu sırada barın işletmecisi geldi ve tartışmayı sonlandırdı. Sinan ardından bana iki kez küfretti ve bardan çıkıp gittiler."
'BIÇAĞI RASGELE İKİ KERE SALLADIM'
Olay günü saat 12.30 sıralarında annesiyle birlikte Olimpos sahilindeki bir restorana gittiklerini ve garsona Sinan Sertel'i sorduğunu aktaran Sadık Poyraz, şöyle devam etti:
"O da tanıdığını söyleyince numarasını aldım. Watsaptan kendisini aradım. Cevap vermeyince 'Ben Sadık. Çıralı'daki restorandayım. Gel konuşalım. Beni tehdit edip duruyorsun' diye mesaj attım. O da bana '15 dakikaya geliyorum' şeklinde dönüş yaptı. Ardından yanımıza Zafer B. geldi. Ben de alzheimer hastası annemi tuvalete götürdüm. Geldiğimizde Sinan masamıza gelmişti. Annemden oturmasını istedim ve Sinan'la konuşacağımı söyledim. Dışarıya çıktık. Sinan bana 'Gel araçların yanına gidelim' dedi. Ben de onun sol kolundan tutarak durdurmaya çalıştım. O sırada bana dönerek 7-8 kez yumruk vurdu. Küfrederek vurmaya devam etti. Başımı aşağıya eğince kendimi kurtarmaya çalıştım. Başaramayınca iki üç hafta önce sahilde bulduğum ve yanımda taşıdığım bıçağı şortumun sağ cebinden çıkartarak rasgele iki kere salladım. Amacım kendimi korumaktı."
Tanık olarak dinlenen Zafer B. ise ifadesinde, "Olaydan 2 ay önce Sadık, Sinan'a hitaben 'Siz doğayı katlediyorsunuz' dedi. Sinan sahilde Sadık'ı kesinlikle tehdit etmedi. Olay günü ben Sinan'ı hastaneye götürürken Sadık bana mesaj atarak, 'Sen ona söyle polise ismimi vermesin. Beni şikayet etmesin. Bu olay burada kapansın. Daha fazla uzamasın' dedi. Ben de ona 'Adam burada ölüyor. Sen neyin derdindesin' dedim" diye konuştu.
İddianamede, Sadık Poyraz'dan alınan kan örnekleri üzerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda yapılan incelemede, esrar etkin maddesinin bulunduğuna da vurgu yapıldı. Duruşma önümüzdeki günlerde başlayacak.

ANTALYA

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gırtlağı ve yutağının yarısı alınan Dilek, omurilik ameliyatı oldu
YEREL HABERLER Gırtlağı ve yutağının yarısı alınan Dilek, omurilik ...
Cinsel istismar sanığını, kamera kayıtları kurtardı
YEREL HABERLER Cinsel istismar sanığını, kamera kayıtları kurtardı
Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
Konyaaltı’nda süpürücüler iş başında
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda süpürücüler iş başında
‘Enerjinin Yıldızları’ AEDAŞ’ta işbaşı yaptı
YEREL HABERLER ‘Enerjinin Yıldızları’ AEDAŞ’ta işbaşı yaptı
Kepez’de galibiyet sevinci
YEREL HABERLER Kepez’de galibiyet sevinci
Büyükşehir’den Barış Pınarı Harekatına bayraklı destek Mehmetçiğe Ay Yıldızlı moral
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Barış Pınarı Harekatına bayraklı ...
Bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep oldu 2 dönüm bozuk çam ormanının zarar gördüğü yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep oldu 2 ...
Bıçaklanarak öldürülen arkeoloğun katil zanlısı hakkında iddianame hazırlandı İddianamede ifadesi yer alan sanık Sadık P: “Bana 7-8 kez yumrukla vurdu. Bu sırada bana küfretmeye devam ediyordu. Başımı aşağıya doğru eğince kendimi kurtarmaya çalıştım” “Başaramayınca ben de şortumun sağ cebinde bulunan bıçağı çıkararak rastgele bir iki kere salladım. Amacım kendimi korumaktı, bıçağın Sinan’a değip değmediğini bile anlamadım”
YEREL HABERLER Bıçaklanarak öldürülen arkeoloğun katil zanlısı ...
Karaciğer tümörlerine girişimsel işlemlerle nokta atışı
YEREL HABERLER Karaciğer tümörlerine girişimsel işlemlerle nokta ...
Lise okurken üniversiteli olacaklar
YEREL HABERLER Lise okurken üniversiteli olacaklar
Büyükşehir’ den hasta yatağı yardımı Demre’de 1, Finike’de 3 hastaya yatak verildi
YEREL HABERLER Büyükşehir’ den hasta yatağı yardımı Demre’de 1, ...
Polisten kumar baskını
YEREL HABERLER Polisten kumar baskını
Muhsin Ertuğrul’un kayıp filmi Türkiye’de ilk kez Altın Portakal’da
YEREL HABERLER Muhsin Ertuğrul’un kayıp filmi Türkiye’de ilk kez ...
Antalya'da kaçak parfüm operasyonu 486 adet şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak parfüm operasyonu 486 adet şişe ...
Kadın Hentbol takımından galibiyet
YEREL HABERLER Kadın Hentbol takımından galibiyet
Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor
YEREL HABERLER Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ...
Başarılı minik pehlivanlara bisiklet hediye edildi
YEREL HABERLER Başarılı minik pehlivanlara bisiklet hediye edildi
1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 15 yaşındaki zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 15 yaşındaki zanlı ...
Muhsin Ertuğrul'un kayıp filmi Türkiye'de ilk kez Altın Portakal'da
YEREL HABERLER Muhsin Ertuğrul'un kayıp filmi Türkiye'de ilk kez ...
10. Antalya Kitap Fuarı iki gün 45 bine yakın kitapseveri ağırladı
YEREL HABERLER 10. Antalya Kitap Fuarı iki gün 45 bine yakın ...
Çapraz nakille ikinci şans verdiler
YEREL HABERLER Çapraz nakille ikinci şans verdiler
Saklıkent, kış turizmine hazır
YEREL HABERLER Saklıkent, kış turizmine hazır
Antalya'da 739 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 739 adet sahte bandrollü alkol ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X