Otel balkonundan düşen Rus turist öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde kaldığı 5 yıldızlı otelin 3’üncü katındaki odasının balkonundan düşen 52 yaşındaki Rus turist, yaşamını yitirdi.

Alanya’nın Konaklı Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde ailesiyle kalan Rus uyruklu Gennadi Kalabin (52), iddiaya göre dün saat 01.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle otelin 3’üncü katında bulunan odasının balkonundan toprak zemine düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kalabin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Aşırı alkollü olduğu iddia edilen Rus turisttin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İntihar şüphesi üzerinde de duran jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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