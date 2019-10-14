Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan açıklaması

AYTEMİZ Alanyaspor kulübünden yapılan açıklamada, milli takım kampında sakatlanan Efecan Karaca'nın durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılabileceği belirtildi.

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, başarılı oyuncusu Efecan Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp doktoru İsmail Yetkin, A Milli Takım kampından ayrılan Efecan Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili, "Efecan, milli takım antrenmanında karın kasına gelen darbe sonrası ağrı hissetmiş. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontroller sonrası futbolcumuzun durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla birlikte idmanlara çıkabileceği öngörülmüştür" dedi.



ANTALYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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