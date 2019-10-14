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Ege'nin coğrafi işaretli ürünleri YÖREX’te

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde bu yıl 10'uncusu ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, doğu, batı, kuzey ve güneyin buluşma noktası haline geldi.

Ege'nin coğrafi işaretli ürünleri YÖREX’te

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde bu yıl 10’uncusu ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, doğu, batı, kuzey ve güneyin buluşma noktası haline geldi.
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 2327 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek YÖREX’e bu yıl ilginin çok yoğun olduğunu belirtirken Ege Bölgesi’nin de Güney Ege Kalkınma Ajansı, Zafer Kalkınma Ajansı, bölge oda ve borsalar ile firmaların katılımı ve desteğiyle YÖREX’te olacağını bildirdi. Binlerce yıllık Anadolu topraklarının onlarca medeniyete ev sahipliği yaptığını, değişik kültürlerin kaynaşma noktası haline geldiğini belirten Çandır, “Atalarımızdan bize süzülüp gelen yöresel ürünlerimize sahip çıkmak bizim en önemli sorumluluğumuz. Yöresel ürünleri ekonomiye kazandırarak kendi insanımıza iş, aş oluyoruz. Bu nedenle Yöresel Ürünler Fuarı önemli bir organizasyon” dedi. Çandır, YÖREX’e destek veren başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, tüm oda borsalara, yerel yönetimler ve kalkınma ajansları ile firmalara teşekkür etti.

Ege’nin bütün illeri YÖREX’te stant açacak
Ege’nin bütün illerinin YÖREX’te stant açarak, yöresel ürünlerini tanıtacağını, iş bağlantısı için girişimde bulunacağını kaydeden Çandır, İzmir’in Sultani üzümü, lokması, kumrusu, boyozu, şambalisi, Ege inciri, Ege pamuğu, zeytin ve zeytinyağları, Urla sakız enginarıyla YÖREX’te olacağını bildirdi. Çandır, Manisa’nın Akhisar domat zeytini, kula leblebisi, Kırkağaç kavunu, mesir macunu, çekirdeksiz üzümü, Kütahya’nın çinisi, Simav el halısı, Tavşanlı leblebisiyle, Uşak’ın tarhanası, kilimiyle, Aydın’ın inciri, kestanesi, Söke körüklü çizmesi, kabak tatlısıyla, Muğla’nın saraylı tatlısı, dalyanları, Datça nurlu bademi, Ortaca limonu, Muğla beyazı mermeri, Alaçatı kurabiyesiyle, Denizli’nin yatağan bıçağı, Serinhisar leblebisi, Pamukkale traverteni, Buldan bezi, Kızılcabölük peştemaliyle, Afyonkarahisar’ın sucuğu, lokumu, pastırması, kaymağı, Sandıklı patatesi, haşhaşı, patatesli ekmeğiyle YÖREX’te ziyaretçiyle buluşacağını bildirdi.

ANTALYA

14 Ekim 2019 Pazartesi

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