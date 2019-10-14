TÜRSAB Batı Antalya'da Rıza Perçin güven tazeledi

TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Seçimleri başlarken, Batı Antalya BTK Başkanlığında seçim heyecanı yaşandı. Kaş Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşen seçimlerde güvenoyu alan mevcut Başkan Rıza Perçin tekrar Başkan seçildi.

Seçimlere Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve çok sayıda acentacı ile davetli katıldı. TÜRSAB Batı Antalya BTK Başkanı Rıza Perçin yaptığı açıklamasında, kendisini bu göreve layık gören tüm üyelere teşekkür ederken, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Başkan Perçin, “Görev yaptığımız 13 aylık süre içerisinde tüm acenteci dostlar ile biraradaydık. Bölge ziyaretleri yaptık, her şeyi konuştuk ve onların hakları için çaba gösterdik. Bölgede 200’ün üzerinde faaliyet gerçekleştirdik. Geçtiğimiz dönem rakip olduğumuz Mustafa Çetinkaya da buradalar ve bizleri destekliyorlar. Burada ciddi bir örnek birliktelik sergiliyoruz. Önümüzdeki iki yılda yükselttiğimiz çıtayı daha yükseklere çıkartma amacındayız. Seçilen tüm ekip arkadaşlarımız ile her zaman sektörümüzün hizmetinde, bölgemizin kalkınması için çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi.



Başkan ve Yönetim Kurulu belli oldu

91 üyenin oy kullandığı seçimlerde geçerli olan 91 oyu alan Rıza Perçin tekrar Başkan olarak iki yıl daha TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığını yürütecek. Rıza Perçin Başkanlığında TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı Bölge Temsil Kurulu ise şu şekilde belirlendi:

Asil üyeler Hüseyin Sertçelik, Murat Kocaer, Mehmet Akbaba, Cevdet Başkan, Tunahan Akşit, Özgür Borucu. Yedek üyeler Yıldırım Dündar, Ahmet Kocaer, Ozan Güven, Suat Yücesan, Salih Sarıca, Hüseyin Gencer, Baykal Deniz Ararat.

ANTALYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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