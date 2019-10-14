Demre´de 60 kaçak yakalandı

İSTANBUL´dan yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Meis Adası´na geçmeleri için Antalya´nın Demre ilçesine getirilen 60 kaçak yakalandı. Kaçakları Demre´ye getirdiği belirlenen 3 organizatör ise gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar üzerine Demre´ye bağlı Kapaklı Mahallesi Enişdibi mevkisindeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Jandarma, ormanlık alanda saklanan 5´i kız çocuğu, 15´i erkek çocuğu olmak üzere 20 çocuk, 14 kadın ve 26 erkek kaçağı yakaladı.
54´ü Afgan, 5´i Pakistanlı ve 1´i de Lübnanlı olduğu belirlenen kaçaklarla birlikte İ.M. (61), A.L. (52) ve E.A. (49) adlı şüpheliler ise gözaltına alındı. Kaçakların İstanbul´dan Demre´ye getirildiği tespit edilen otobüs ve minibüse el konuldu.
Kaçakların önce yemek ihtiyaçları giderildi. Yapılan kimlik kontrolünün ardından da Demre Devlet Hastanesi´nde sağlık kontrolden geçirilen kaçaklar iki otobüsle Antalya Geri Gönderme Merkezi´ne gönderildi. Kaçakları Demre´ye getirdiği belirlenen 3 organizatör ise jandarmadaki sorgusunun ardından Demre Cumhuriyet Savcılığı´na sevk edildi.
ANTALYA
14 Ekim 2019 Pazartesi
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