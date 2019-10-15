12 kez ameliyat olan hastanın korkusuna 'küçük kesi' çaresi

ANTALYA'da, geçirdiği trafik kazası sonrası 12 kez ameliyat olan ve operasyon korkusu yaşayan Ahmet Çoban'a (53), kalp krizi geçirince yeniden ameliyat olması gerektiği söylendi. Operasyon geçirmek istemeyen Çoban, küçük kesiden girilerek, yapılan 'minimal invaziv koroner bypass cerrahisi' ile ikna edildi.

Antalya'da emekli çiftçi Ahmet Çoban, haziran ayında, bir gece aniden gelen göğüs ağrısıyla uyandı. Eşi Fadime Çoban'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri, Ahmet Çoban'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Çoban, hemen ambulansla en yakın hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Çoban'a, kalp damarlarının tıkalı olduğu ve bypass yapılması gerektiği söylendi. 2004 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden 12 kez ameliyat olan ve operasyon korkusu oluşan Ahmet Çoban, ailesine ve doktorlara ameliyat olmak istemediğini söyledi. Ailesinin ikna çabaları sonuç vermezken Çoban, göğüs kemiklerinin kesilmesiyle ameliyat edileceği için korktuğunu söyledi.

'KÜÇÜK KESİ' İLE İKNA OLDU

Çoban ailesi, bypass için çareler ararken, Medicalpark Antalya Hastanesi'ne gelerek, bir de burada muayene olmak istedi. Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Hüseyin Okutan, hastaya ameliyat korkusunu yenmesine yardımcı olmak adına küçük kesiden girilerek, yapılan 'minimal invaziv koroner bypass cerrahisi'nin uygun olabileceğini anlattı. İkna olan Çoban, hemen ameliyata alınarak, kalp damarları bypass edildi. Ameliyatın ikinci gününde toparlanan Ahmet Çoban'ın hastaneye ilk getirildiğinde kalp damarlarında yoğun daralma olduğunu tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Hüseyin Okutan, şöyle konuştu:

"Kalp ameliyatında normalde 'iman tahtası' dediğimiz göğsün üst kısmı dik bir şekilde kesilerek ikiye ayrılır. Kalp yerindeyken damarlar takılır. Dünyada kalp ameliyatı böyle yapılıyor; fakat son yıllarda kemik kesmeden kaburgaların arasından göğüs içine girerek ameliyat yapmaya başladık. Çok az yapılıyor. 5'in altındadır bu ameliyatın sayısı. Diğer türlü ameliyatta hasta haftalarca hastanede kalabiliyor. Yeni yöntemde 2 gün içinde taburcu oluyor. Enfeksiyon riski daha az oluyor."

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Ahmet Çoban ise ameliyat korkusundan söz ederek, "Nereye gittiysem ameliyat denildi. Prof. Dr. Hüseyin Okutan ile görüştüm, göğsümü kestirmeyeceğimi söyledim. Prof. Dr. Okutan, fazla ağrımayacağını ve acı olmayacağını söyleyerek, beni ikna etti. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum" dedi.



ANTALYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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