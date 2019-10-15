Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Zeytinköy'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs yakalandı. Daralı 2 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 18 paket toplam daralı 14 gram kokain maddesi, 20 paket toplam daralı 121,4 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar sürüdürülüyor. Bu kapsamda Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli mahallelerinde, Narkotik, Özel Harekat, Asayiş, Çevik Kuvvet, FotoFilm, Trafik Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 121 personel ve 2 Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) katılımıyla, 6 adet ring halinde ekip, 6 kapama noktası ile 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon neticesinde 438 şahıs ve 122 araç sorgulandı, 38 araca toplam 15 bin 973 TL para cezası kesildi, 2 araç trafikten men edildi. Operasyonda 4 şahıs yakalandı, daralı 2 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 18 paket toplam daralı 14 gram kokain maddesi, 20 paket toplam daralı 121,4 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 885 TL para ele geçirildi.

Yakalanan 4 şahıstan 2'si hakkında “UyuşturucuUyarıcı Madde Kullanmak” suçundan ve diğer 2 şahsa da “Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapıldı.

ANTALYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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