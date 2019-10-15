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Yeni yüzleriyle tıp tarihine geçip, umut oldular

DHA

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapılan Uğur Acar (26), Turan Çolak (42), Recep Sert (30) ve Recep Kaya (27) yeni yüzleriyle hem tıp tarihine geçti, hem de benzer durumdaki hastalara umut oldu.
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, dördüncü yüz nakillisi Turan Çolak, yedinci yüz nakillisi Recep Kaya, rutin kontrolleri için ameliyatlarının yapıldığı AÜ Hastanesi'nde bir araya geldi. Türkiye'deki 7 operasyondan 5'ini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından muayene edilen Acar, Çolak ve Kaya, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, sürekli kontrol altında tuttuğunu belirten Uğur Acar, umulandan daha kısa sürede sağlıklarına kavuştuklarını, sosyal yaşam içinde yer aldıklarını söyledi.
NAKİL OLDUĞU HASTANEYE PERSONEL OLDU
Sağlığına kavuştuktan sonra hastanede çalışmaya başladığını belirten Uğur Acar, üniversite bünyesinde çalışmaktan da mutlu olduğunu ifade etti. Zaman zaman diğer nakillilerle bir araya geldiğini, nakil bekleyen hastalara deneyimlerini anlattığını belirten Acar, "Ameliyattan sonra Türkiye'nin ilk yüz nakillisi olarak tüm dünyada tanınır oldum. Bu beni oldukça mutlu etti. Ancak daha sonra her şeyimi borçlu olduğum üniversite bana burada çalışma imkanı tanıdı. Şu an kendimi ait hissettiğim ve her şeyimi borçlu olduğum Akdeniz Üniversitesi mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.
Turan Çolak ise sürekli telefonla görüştükleri, tedavi süreçleri hakkında bilgi paylaştıklarını kaydetti. Çolak, üniversite hastanesindeki buluşmalarının ise kendisini mutlu ettiğini belirtti. Recep Kaya da nakilden sonra hayatlarında yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Daha sosyal bir yaşamları olduğunu anlatan Recep Kaya, organ bağışının önemine işaret etti.
TÜRKİYE'NİN İLK NAKİLLİSİ
Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında kalıcı hasar oluşan Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla değişti. Yüzündeki yanık nedeniyle 19 yıl kendisini toplumdan soyutlayan, çocuklar korktuğu için alışveriş merkezlerine, parklara gidemeyen Acar, AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille yeni görünümüne kavuştu. Uğur Acar tıp tarihine geçerken, benzer durumdaki hastalar için de umut oldu. Cesaretlenen pek çok hasta yüz nakli için AÜ Hastanesi'ne başvurdu.
İKİNCİ NAKİL ANKARA'DA
Uğur Acar'a yapılan yüz nakli konuşulurken Türkiye'nin ikinci yüz nakli haberi ise 34 gün sonra Ankara'dan geldi. 24 Şubat 2012'de Hacettepe Üniversitesi'nde Doç. Dr. Serdar Nasır tarafından 2 yaşındayken evdeki televizyonun patlaması sonucu yüzünün yüzde 70'ini kaybeden Cengiz Gül'e nakil yapıldı. Hacettepe Üniversitesi'nde işe giren Gül, 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimde milletvekili olabilmek için aday adayı olmuştu.
ÜÇÜNCÜ NAKİL, KADIN HASTAYA
Türkiye'nin üçüncü yüz nakli ise Hatice Nergis'e (24) yapıldı. İstanbul'da intihar eden Moldova asıllı Türk vatandaşı Olga Aygün'ın bağışlanan yüzü, 17 Mart 2012'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Doç. Dr. Selahattin Özmen başkanlığındaki ekip tarafından Nergis'e nakledildi. 15 yaşındayken çiftçi babasına ait av tüfeğinin ateş alması sonucu damağını, çenesini, sol gözünü ve üst dudağını kaybeden Nergis, rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedaviye alındığı hastanede Kasım 2016'da yaşamını yitirdi. Hatice Nergis, literatüre 'Türkiye'nin yüz nakli yapılan ilk kadını' olarak geçti.
DÖRDÜNCÜ NAKİL ANTALYA'DA
Türkiye'nin dördüncü yüz nakli ise Turan Çolak'a yapıldı. Uşak'ta intihar eden lise öğrencisi 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'ın yüzü, İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşarken, 3.5 yaşında ocağa düşmesi sonucu yüzü yanan Çolak'a, 15 Mayıs 2012'de AÜ Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakledildi. Türkiye'nin 4'üncü, Akdeniz Üniversitesi'nin de 2'nci yüz nakillisi Turan Çolak, hastanede tanıştığı ve 'gönlümün prensesi' dediği Bircan Baysal ile evlendi.
POLONYALI TURİSTTEN YÜZ VE ÇENE NAKLİ OLAN İLK HASTA
Türkiye'nin beşinci yüz nakli Recep Sert'e yapıldı. Bursa'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, 18 Temmuz 2013'te, beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesini başarılı bir operasyonla nakletti. 21 Aralık 2014'te Esma Sert ile evlenen ve bu evlilikten Hira Emine (4) adını verdikleri çocukları dünyaya gelen Recep Sert, geçen hafta Bilecik'te silahlı saldırı olayına karışmaktan tutuklandı.
TÜRKİYE'NİN EN KOMPLİKE YÜZ AMELİYATI
Türkiye'nin altıncı yüz nakli ameliyatı ise 23 Ağustos 2013 tarihinde ilk yüz nakli ameliyatını yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince gerçekleştirildi. 2008 yılında samanlığına giren bir fareyi kovalarken av tüfeğinin namlusunun üzerine düşüp silahın ateş alması sonucu yaralanan Salih Üslün'e (55), Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki Muhittin Turan'ın yüzü nakledildi. Salih Üslün, 4 Temmuz 2014 tarihinde akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Nakil, aynı zamanda Türkiye'nin en komplike yüz ameliyatlarından biri olmuştu.
TÜRKİYE'NİN 7'NCİ YÜZ NAKİLLİSİ
Türkiye'nin yedinci yüz nakilli hastası Recep Kaya oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde zehirlenmeye bağlı götürüldüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ali Emre Küçük'ün (34) bağışlanan yüzü, 28 Aralık 2013'te Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından AÜ Hastanesi'nde Recep Kaya'ya nakledildi. 12 yaşındayken oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan Kaya'ya, aynı ameliyatta burun, üst dudak ve damak nakli de yapıldı.

ANTALYA

15 Ekim 2019 Salı

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