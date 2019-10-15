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Gümrüğe takılan 4 milyonluk lüks araca 1.6 milyon TL'den de alıcı çıkmadı Sahibi gizli tutulan lüks ...

İHA

Gümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk lüks araç, eihale yöntemiyle 1.6 milyon liradan satışa sunulsa da alıcısı çıkmadı. Araç, ihale komisyonunun belirleyeceği daha düşük bir tutarda satılmaya çalışılacak.

Gümrüğe takılan 4 milyonluk lüks araca 1.6 milyon TL'den de alıcı çıkmadı Sahibi gizli tutulan lüks araç, ihale komisyonunun belirleyeceği daha düşük bir tutarda satılmaya çalışılacak

Gümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk lüks araç, eihale yöntemiyle 1.6 milyon liradan satışa sunulsa da alıcısı çıkmadı. Araç, ihale komisyonunun belirleyeceği daha düşük bir tutarda satılmaya çalışılacak.
Antalya'da gümrüğe takılan yüzlerce araç eihale yöntemiyle satışa sunulup, araçlardan elde edilen gelir devletin kasasına giriyor. Araçların arasında yer alan 4 milyon TL piyasa değerindeki RollsRoyce markalı otomobil ise dikkat çekiyor.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünde terk edilen, geçici bırakılan ve kaçaktan yakalanan araç sayısında artış yaşanıyor. Gümrük hangarına çekilen yüzlerce araç, belirlenen süre içerisinde teslim alınmadığı için devlete devrediliyor. Araçların arasında lüks otomobillerin de bulunduğu hangar, belirli tarihlerde düzenlenen ihaleyle alıcısını buluyor. Araçların fiyatı, oluşturulan komisyonun belirlediği makul fiyatla ihaleye sunuluyor. Araca alıcı bulunamadığında bir diğer ihalede yüzde 25, eğer yine alıcı çıkmaz ise bir yüzde 25 indirim daha uygulanarak satışa sunuluyor.

Teminat tutarı 100 bin TL
Hangarda yer alan araçlar arasında en dikkat çekeni ise piyasa değeri 4 milyon TL olan RollsRoyce markalı otomobil oldu. Bir önceki sahibi gizli tutulan ve M plakalı özel statüdeki otomobil, 2628 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen eihale ile 3 milyon TL'den satışa sunuldu. Azami teminat tutarı 100 bin lira olarak belirlenen aracın ilk ihalesine katılım olmadı.

1.6 milyon liraya alıcısı çıkmadı
Lüks araç, geçtiğimiz hafta bu sefer yüzde 50’ye varan indirimle tekrar ihaleye çıktı. Ticaret Bakanlığına bağlı https://www.eihale.gov.tr adresinde eihaleye sunulan lüks araca 1.6 milyon TL’den de alıcı çıkmadı. Rolls Royce, ilerleyen tarihlerde ihale komisyonunun belirleyeceği daha düşük bir tutarda satılmaya çalışılacak.

ANTALYA

15 Ekim 2019 Salı

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